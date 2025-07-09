Военный МВГ во время российской атаки на Харьковскую область 2 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Этой ночью российские военные атаковали Украину рекордным количеством воздушных целей: враг использовал 741 средство воздушного нападения, семь крылатых ракет Х-101/Искандер-К, шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал, а также 728 шахедов и дронов-имитаторов.

При этом Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил (ВС), в комментарии NV отметил, что оккупанты запустили по Украине чуть более 300 боевых шахедов. А остальные БПЛА были имитаторами. Украинским защитникам удалось уничтожить 296 дронов, а еще 415 (прежде всего имитаторы) были локально потеряны или подавлены РЭБ.

Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

Привлекались и дроны-перехватчики: этой ночью такие беспилотники уничтожили десятки вражеских целей.

Игнат отметил, что у Сил обороны есть различные модификации и типы подобных БпЛА, и все их применяют. Это направление, по его словам, развивается и масштабируется, — в Воздушных силах внедряются соответствующие подразделения на всех направлениях.

Кроме того, ПВО сбило все крылатые ракеты россиян.

По словам Игната, не все вражеские Кинжалы достигли своей цели, однако некоторые из них привели к повреждениям определенных объектов.

В общем зафиксировано попадание в четырех локациях, а также падение сбитых целей на 14 участках.

Для чего россияне запускают дроны-имитаторы

Большинство дронов, которые россияне запустили по Украине этой ночью, были имитаторами, которые, собственно, имитируют ударные БпЛА: Игнат отметил, что такие беспилотники на радарах выглядят как шахеды и имитируют параметры их полета.

Дроны-имитаторы усложняют воздушную обстановку и сбивание целей. Однако, как отметил представитель ВС, военные могут отличать их от настоящих шахедов по некоторым параметрам полета, а также идентифицировать их визуально и акустически.

«Военнослужащие уже могут фактически безошибочно отличать их и делать вывод, какие именно средства применять по их обезвреживанию: сбивать или подавлять системами РЭБ, — сказал Игнат. — Поэтому многие имитаторы просто локационно потеряны. Они падают, отработав горючее, или попадают под действие РЭБ».

В то же время представитель ПС отметил, что дроны-имитаторы могут представлять опасность, ведь некоторые из них несут, в частности, взрывчатку. Поэтому он призывает украинцев не касаться упавших дронов, а сразу сообщать ГСЧС, взрывотехникам и полиции, которые смогут идентифицировать и обезвредить цели.