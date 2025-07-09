Последствия удара России по Киевской области в ночь на 9 июля 2025 года (Фото: Ігор Сапожко/Telegram)

В ночь на среду, 9 июля, российская армия атаковала Киевскую область шахедами , в результате чего есть пострадавшая, обломки дронов упали на предприятии в Требухове.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Фото: Игорь Сапожко/Telegram

Глава Киевской ОВА Николай Калашник также заявил, что атака 9 июля стала одной из крупнейших массированных и комбинированных атак РФ БПЛА и ракетами на Киевщину. Тревога продолжалась более 7 часов. Под ударом были обычные мирные города и села региона.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

По его словам, в результате вражеской атаки в Броварском районе травмированы два человека. Женщина 44 лет получила ушиб грудной клетки, она госпитализирована. Еще один мужчина 1961 года рождения получил острую реакцию на стресс. Всю необходимую помощь медики оказали на месте.

Также в Броварском районе ликвидирован пожар паллет на одном из предприятий.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий ночной атаки.

Ранее 9 июля городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о самой массовой воздушной атаке россиян на город с начала войны.

Также под ударом оккупантов оказалась Хмельницкая область, где поврежден частный дом. Сообщалось о работе ПВО в Ивано-Франковской области.

Воздушные силы ВСУ ночью предупреждали об ударных БпЛА и пусках ракет Кинжал с истребителей МиГ-31К.

По данным Воздушных сил, войска страны-агрессора России в ночь 9 июля атаковали Украину рекордным количеством воздушных целей — 741, в том числе 728 дронами, семью крылатыми ракетами Х-101/Искандер-К и шестью аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал. ПВО обезвредила 718 целей, 303 из них — сбиты огневыми средствами, 415 — локационно потеряны.