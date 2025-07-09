Атака дронов и ракет на Луцк вызвала пожары на предприятиях, удар был самым массированным за время вторжения

9 июля, 06:35
ГСЧС (Фото: instagram.com/dsns_ukraine)

В ночь на 9 июля Луцк подвергся самой массированной атаке со стороны российских оккупационных войск с применением беспилотников и ракет.

Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.

По предварительной информации, в результате ударов произошло возгорание на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на одном из предприятий. Другие возможные повреждения пока устанавливаются.

По состоянию на утро информации о погибших нет.

«Наша честь, почет и благодарность силам ПВО», — подчеркнул Полищук, добавив, что в случае поступления новой информации она будет оперативно обнародована.

Ночью мониторинговые паблики и Воздушные силы ВСУ сообщали о многочисленных целях на Луцк, в частности шахедах и крылатых ракетах.

