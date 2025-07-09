Атака дронов и ракет на Луцк вызвала пожары на предприятиях, удар был самым массированным за время вторжения
ГСЧС (Фото: instagram.com/dsns_ukraine)
В ночь на 9 июля Луцк подвергся самой массированной атаке со стороны российских оккупационных войск с применением беспилотников и ракет.
Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.
По предварительной информации, в результате ударов произошло возгорание на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на одном из предприятий. Другие возможные повреждения пока устанавливаются.
По состоянию на утро информации о погибших нет.
«Наша честь, почет и благодарность силам ПВО», — подчеркнул Полищук, добавив, что в случае поступления новой информации она будет оперативно обнародована.
Ночью мониторинговые паблики и Воздушные силы ВСУ сообщали о многочисленных целях на Луцк, в частности шахедах и крылатых ракетах.