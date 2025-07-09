Рекордная атака БпЛА. Игнат заявил, что из 728 российских дронов лишь около 300 были шахедами

В ночь на среду, 9 июля, страна-агрессор Россия запустила по Украине 728 беспилотников различных типов, из них около 300 были ударными БпЛА типа Shahed.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

«Давайте сразу немножко снимем градус напряжения. Сразу скажем, что не шахедов летело такое большое количество. Шахедов летело всего чуть больше трехсот, и большое количество их было уничтожено противовоздушной обороной», — рассказал он.

Игнат отметил, что противовоздушная оборона «неплохо справилась» во время ночной атаки РФ.

По его словам, есть «определенные последствия» от аэробаллистических ракет Кинжал, однако далеко не все они долетели до своих целей.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что ночью эффективно работали дроны-перехватчики, которые уничтожили десятки целей.

Отвечая на вопрос о том, куда был сосредоточен российский удар, Игнат отметил: «Конечно что Волынь, это и аэродром, и отдельные предприятия, которые на этом направлении атаковал враг».

Ранее городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о самой массовой воздушной атаке россиян на город с начала войны, возникли пожары. В Волынской ОГА сообщали об атаке 5 ракетами и 50 дронами.

Также под ударами оказались Хмельницкая область, где поврежден частный дом. В Киевской ОГА сообщили об одной из самых крупных атак, пострадали 2 человека. Сообщалось также о работе ПВО в Ивано-Франковской области и других регионах.

Воздушные силы ВСУ написали, что российские войска атаковали Украину ночью рекордным количеством целей — 741, в том числе 728 дронами, 7 крылатыми ракетами Х-101/Искандер-К и 6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал. ПВО обезвредила 711 БпЛА и сбила 7 ракет Х-101/Искандер-К.