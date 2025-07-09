«Показательная атака»: Зеленский отреагировал на российский обстрел Украины рекордным количеством воздушных целей

Последствия масштабной российской атаки ракетами и дронами по Киевской области, 9 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Киевщины)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную российскую атаку в ночь на среду, 9 июля, когда оккупанты применили против Украины рекордное количество воздушных целей, назвав ее «показательной атакой».

В соцсетях он сообщил, что украинские дроны-перехватчики сбили десятки целей ночью, еще десятки — были ликвидированы мобильными огневыми группами.

Сейчас в ряде областей продолжается ликвидация последствий масштабного обстрела. Кроме Луцка, повреждения зафиксированы в Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Реклама

Читайте также: Ночью Польша поднимала в воздух истребители на фоне атаки РФ на западные регионы Украины

«Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только Россия все отвергает», — написал президент в соцсетях.

Он призвал мир к усилению санкций, в частности, против российской нефти, и вторичных ограничений против ее покупателей.

Ранее 9 июля городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о самой массовой воздушной атаке россиян на город с начала войны, возникли пожары. В Волынской ОВА сообщали об атаке 5 ракетами и 50 дронами.

Также под ударами оказались Хмельницкая область, где поврежден частный дом. В Киевской ОВА сообщили об одной из самых крупных атак, пострадали 2 человека. Сообщалось также о работе ПВО в Ивано-Франковской области и других регионах.

Воздушные силы ВСУ написали, что российские войска атаковали Украину ночью рекордным количеством целей — 741, в том числе 728 дронами, 7 крылатыми ракетами Х-101/Искандер-К и 6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал. ПВО обезвредила 711 БпЛА и сбила 7 ракет Х-101/Искандер-К.