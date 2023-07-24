Новая атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР — СМИ 24 июля, 10:22 Поврежденное в результате атаки дронов 24 июля здание в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Атака беспилотников на Москву в ночь на понедельник, 24 июля, была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом пишут несколько СМИ, в частности Украинская правда, ссылаясь на источники в секторе безопасности и обороны.

По словам собеседника издания, все запущенные дроны достигли столицы России. Их количество не уточняется.

«Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, дальше будет», — заявил источник УП.

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В понедельник, 24 июля, в Москве были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий после падения дронов, один из БПЛА упал недалеко от здания минобороны РФ.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что адрес на Комсомольском проспекте расположен прямо напротив центрального офиса кибервойск ГРУ.

Это не первая атака БПЛА по Москве. 30 мая столицу РФ атаковали неизвестные беспилотники. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

Telegram-канал Baza писал, что в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке