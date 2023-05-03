Зеленский — о взрыве над Кремлем: Мы не атакуем ни Москву, ни Путина 3 мая, 18:43 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Владимир Зеленский в среду, 3 мая, подчеркнул, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России, комментируя предполагаемый взрыв беспилотника над Кремлем.

«Я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем ни Путина, ни Москву», — сказал глава украинского государства во время брифинга с участниками саммита стран Северной Европы в Финляндии.

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Зеленский напомнил, что Украина защищает свою территорию, и оружия не хватает даже для этого.

«Поэтому мы не используем его [оружие] в другом месте», — добавил он и отметил, что российский диктатор должен предстать перед трибуналом.

Президент Украины также сказал, что главе кремлевского режима Путину на фоне проигрыша на поле боя «нужно хоть как-то мотивировать своих людей, чтобы они шли вперед».

Президент Украины 3 мая находится с визитом в Финляндии, где проходит саммит Украина — Северная Европа.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.

