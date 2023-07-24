В Москве безпилотник атаковал здания напротив центрального офиса кибервойск ГРУ — Bellingcat 24 июля, 08:32 24 июля Москву атаковали БПЛА (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев, комментируя удар БПЛА по Москве, заявил, что адрес на Комсомольском проспекте расположен прямо напротив центрального офиса кибервойск ГРУ.

«Российские СМИ сообщают, что беспилотник атаковал дома в районе Комсомольского проспекта, 17 в Москве; движение по этому проспекту было закрыто», — написал он в Twitter.

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По его словам, интересно то, этот адрес находится прямо напротив офиса кибервойск ГРУ, в том числе FancyBear.

Журналист рассказал, что там «также расположен Военный университет Минобороны и несколько совершенно секретных объектов ГРУ, включая руководство их программы нелегалов».

«Если Украина попала в этот комплекс зданий, символический ущерб для Минобороны и ГРУ будет очень существенным», —

В понедельник, 24 июля, в Москве были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий после падения дронов, один из БПЛА упал недалеко от здания минобороны РФ.

Это не первая атака БПЛА по Москве. 30 мая беспилотники упали в пяти населенных пунктах Подмосковья — Ильинском, Раздорах, Ромашково, Тимошкино и Гринфилде. Там живут в том числе Аркадий и Борис Ротенберги, глава Минфина Антон Силуанов, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, спикер совфеда РФ Валентина Матвиенко и другие.

По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.

3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

По данным российских СМИ, во дворце Кремля, купол которого вспыхнул из-за атаки дронов, находятся рабочие кабинеты российского диктатора Владимира Путина и его кремлевская квартира.

Путин вроде бы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не атаковала территорию России.