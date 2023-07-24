Оккупанты заявили о попадании в склад с боеприпасами под Джанкоем. Перекрыли движение транспорта, будет эвакуация 24 июля, 07:53 Telegram-каналы публикуют видео взрывов из Красновардейска (Фото:Крымский ветер/Телеграм)

В Крыму возле аэродрома в поселке Красногвардейское прогремели взрывы в понедельник утром, 24 июля. Оккупанты говорят о попадании в склад с боеприпасами под Джанкоем.

Об этом сообщают Telegram-каналы, публикуя видео. Пишут, что взрывы раздаются со стороны села Веселое, где расположен официально не функционирующий военный аэродром.

Гауляйтер Сергей Аксенов заявил об атаке 11 беспилотников и попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе. По его версии, 11 дронов «нейтрализовали», а обломки якобы повредили частный дом в Кировском районе.

Видео дня

Оккупанты «в целях безопасности» приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой — Симферополь и хотят сделать схемы объезда. Также Аксенов заявил об «эвакуации» жителей близлежащих сел в радиусе 5 километров от места взрывов

22 июля в Крыму слышали серию взрывов, в результате которых произошел пожар возле поселка Октябрьское, расположенном примерно в 43 км от Симферополя. Оккупационные «власти» Крыма сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Аксенов признал, что в результате удара БПЛА «произошла детонация на складе боеприпасов».

Утром 19 июля на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе оккупированного полуострова вспыхнул пожар — начал гореть и взрываться склад боеприпасов армии РФ возле Старого Крыма.

Украинская власть взрывы не комментировала. В ГУР заявили, что «комментарий» от имени главы разведки Кирилла Буданова о якобы причастности СБУ и ГУР — фейк.