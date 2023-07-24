Удар БПЛА по Москве: один дрон попал в бизнес-центр, второй упал недалеко от здания минобороны РФ 24 июля, 07:17 Бизнес-центр в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В понедельник, 24 июля, в Москве были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий после падения дронов, один из БПЛА упал недалеко от здания минобороны РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram, что утром в понедельник город атаковали БПЛА.

«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям», — написал он.

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По его словам, «серьезных разрушений и пострадавших нет».



Российское пропагандистское информагентство ТАСС сообщало, что обломки еще одного беспилотника были обнаружены на Комсомольском проспекте, 17, недалеко от здания министерства обороны РФ, парка им. Горького и набережной Москвы-реки. Также беспилотник попал в здание бизнес-центра.

Интерфакс сообщил, что около места падения дронов «в окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля».

На местах падения беспилотников в Москве перекрыто движение.

Министерство обороны страни-агрессора РФ заявило, что якобы Украина попыталась осуществить удар «по объектам на территории Москвы» при помощи двух беспилотных летательных аппаратов.

Это не первая атака БПЛА по Москве. 30 мая беспилотники упали в пяти населенных пунктах Подмосковья — Ильинском, Раздорах, Ромашково, Тимошкино и Гринфилде. Там живут в том числе Аркадий и Борис Ротенберги, глава Минфина Антон Силуанов, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, спикер совфеда РФ Валентина Матвиенко и другие.

По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.

3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

По данным российских СМИ, во дворце Кремля, купол которого вспыхнул из-за атаки дронов, находятся рабочие кабинеты российского диктатора Владимира Путина и его кремлевская квартира.

Путин вроде бы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не атаковала территорию России.