Удар БПЛА по Москве: один дрон попал в бизнес-центр, второй упал недалеко от здания минобороны РФ

24 июля, 07:17
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Бизнес-центр в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Бизнес-центр в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В понедельник, 24 июля, в Москве были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий после падения дронов, один из БПЛА упал недалеко от здания минобороны РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram, что утром в понедельник город атаковали БПЛА.

«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям», — написал он.

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По его словам, «серьезных разрушений и пострадавших нет».

Российское пропагандистское информагентство ТАСС сообщало, что обломки еще одного беспилотника были обнаружены на Комсомольском проспекте, 17, недалеко от здания министерства обороны РФ, парка им. Горького и набережной Москвы-реки. Также беспилотник попал в здание бизнес-центра.

Интерфакс сообщил, что около места падения дронов «в окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля».

На местах падения беспилотников в Москве перекрыто движение.

Министерство обороны страни-агрессора РФ заявило, что якобы Украина попыталась осуществить удар «по объектам на территории Москвы» при помощи двух беспилотных летательных аппаратов.

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Это не первая атака БПЛА по Москве. 30 мая беспилотники упали в пяти населенных пунктах Подмосковья — Ильинском, Раздорах, Ромашково, Тимошкино и Гринфилде. Там живут в том числе Аркадий и Борис Ротенберги, глава Минфина Антон Силуанов, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, спикер совфеда РФ Валентина Матвиенко и другие.

По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.

3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

По данным российских СМИ, во дворце Кремля, купол которого вспыхнул из-за атаки дронов, находятся рабочие кабинеты российского диктатора Владимира Путина и его кремлевская квартира.

Путин вроде бы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не атаковала территорию России.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Москва БПЛА Дроны Война России против Украины

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