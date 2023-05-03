В поврежденном дроном дворце Кремля находятся кабинеты и кремлевская квартира Путина — росСМИ 3 мая, 21:03 У Кремля появились знаки о запрете полетов БпЛА (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

По данным российских СМИ, в дворце Кремля, купол которого загорелся из-за атаки дронов, находятся рабочие кабинеты российского диктатора Владимира Путина и его кремлевская квартира.

Об этом пишет Telegram-канал Faridaily, который ведет российская журналистка Фарида Рустамова.

По ее данным, в поврежденном здании находится большинство рабочих помещений, которые использует Путин и его администрация.

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«А еще в нем находится кремлевская квартира президента. Недавно Путин принимал в ней председателя КНР Си Цзиньпина», — утверждает она.

Она предположила, что поэтому в официальном сообщении Кремля произошедшее названо покушением на Путина.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

Путин якобы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что он работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не атаковала территорию России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.