В Подмосковье мужчина в камуфляже захватил элитный коттедж и кричал, что дойдет до Кремля 22 июля, 17:39 В Подмосковье мужчина в камуфляже захватил элитный коттедж и угрожал «дойти до Кремля» (Фото:Mash / Telegram)

В элитном подмосковном поселке Шервуд мужчина в военной форме захватил коттедж. Он отказывался сдаться, открыв огонь по силовикам, и заявил о намерении «дойти до Кремля».

Российские СМИ писали, что, днем в субботу, 22 июля, пьяный вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете проник в частный дом в коттеджном поселке под городом Истра. По информации московских телеграм-каналов, он был вооружён автоматом Калашникова.

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СМИ также писали, что он пытался удерживать прибывших на сигнал охранников и сотрудника полиции, но российские правоохранители отрицали информацию о захвате заложников.

Некоторые российские Телеграм-каналы писали, что в захваченном доме ранее якобы жил Виктор Янукович, однако подтверждений этого факта не привели.



Штурмовать дом направили полицию и бойцов СОБР и ОМОН. В районе захваченного дома слышали стрельбу и взрывы.

СМИ писали, что мужчина отказался сдаться и из окна открыл огонь по силовиках, а также применил в доме коктейли Молотова. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, он выдвинул политические лозунги, заявив, что с оружием «идет на Кремль».

Telegram-канал Baza писал, что мужчина также кричал, что недавно «вернулся сСВО». По данным Базы, мужчина кричал, что он собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль, а влезть в дом ему приказал Бог.

Он также заявлял, что хочет создать семью и остаться жить в коттедже.

Вскоре выяснилось, что захвативший дом мужчина — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. Он недавно приехал в Москву из Сибири, а адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.

Глава города Истры сообщила, что захваченный коттедж был выставлен на продажу за 1 млрд рублей (11 млн долларов).

Против захватчика возбудили дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей, пишет российское пропагандистское агентство РИА-Новости.

Позже в МВД РФ сообщили, что силовики убили его во время штурма.

