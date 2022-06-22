Буданов подтвердил подрыв машины нардепа Ковалева в Херсонской области

22 июня, 21:02
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Алексей Ковалев (Фото:Олексій Ковальов — народний депутат/Facebook)

Алексей Ковалев (Фото:Олексій Ковальов — народний депутат/Facebook)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что в Херсонской области подорвали автомобиль народного депутата Алексея Ковалева, которого подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами.

«Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно подорван. В каком состоянии этот коллаборант и предатель, сейчас еще выясним», — сказал Буданов в эфире телемарафона в среду, 22 июня.

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Ранее издание Бабель со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что информация о смерти Алексея Ковалева не соответствует действительности. До этого в соцсетях появилось видео с подорванным автомобилем, на котором, как утверждается, ездил нардеп.

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8 июня Алексей Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал пост о том, что страна-агрессор Россия в Херсонской области «всерьез и навсегда», а «теснейшая интеграция с Россией уже происходит». По данным ГБР, депутат размещает российских оккупантов в подконтрольном ему санатории в городе Голая Пристань Херсонской области.

Спикер Слуги народа Юлия Палийчук в заявила, что нардепы от политсилы будут призывать лишить Ковалева мандата. Его исключили из фракции Слуги народа 3 июня.

Ранее Палийчук сообщала, что Ковалев, избранный в 186-м округе в Херсонской области, находится на временно захваченной территории, общается с российскими оккупантами и не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии.

Сам нардеп до этого утверждал, что приехал на временно захваченную территорию помогать местным жителям и защищать свой бизнес от мародерства. В апреле в отношении него открыли дело по ч. 4 ст. 111−1 УК Украины (коллаборационная деятельность).

В Херсонской области мы используем пробелы в обороне РФ – Александр Мусиенко

https://www.youtube.com/embed/57uLUZHjb2Q
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Херсонская область Народные депутаты Коллаборант ГУР Подрыв автомобиля Кирилл Буданов Война России против Украины Коллаборационизм

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