Предательство и коллаборационизм в Украине вышли на новый уровень 16 июня, 19:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Позволю себе назвать этот уровень более высоким, чем предыдущий. Ведь речь идет не о ситуации, когда оружие сдают полицейские или населенный пункт организованно покидают местные власти

Чем дольше часть Украины под российской оккупацией, тем больше становится сообщений о предательстве и сотрудничестве с оккупантом. Два месяца назад об этом уже говорилось. Но тогда речь не шла о действиях действующих депутатов Верховной Рады, да еще и представителей так называемой «партии власти». Признание Алексея Ковалева, депутата от Слуги народа, в фактическом признании прав России на оккупированную Херсонщину, потому что оккупант здесь всерьез и надолго, выводит тему предательства и коллаборационизма в Украине на новый уровень.

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Позволю себе назвать этот уровень более высоким, чем предыдущий. Ведь речь идет не о ситуации, когда оружие складывают полицейские или населенный пункт организованно покидают местные власти. Потому что здесь приходится рассматривать каждый частный случай сотрудничества с врагом. Но давать персональную оценку каждому, кто так поступил. Что проводит тонкую, а потому опасную черту, разделяющую работу на оккупированной территории для выживания, сохранения собственной жизни и жизни близких, особенно детей — и сознательное сотрудничество с оккупантом ради… действительно, черт знает, чего.

Начнем с первого случая. Сразу вспоминается фильм украинского актера и режиссера Леонида Быкова Аты-баты, шли солдаты. В нем одну из своих первых и первую действительно заметную роль в кино сыграл тогда еще девятнадцатилетний Богдан Бенюк. Его герой, красноармеец, парень с Рязанщины по фамилии Крынкин, признается бескомпромиссному командиру роты, что во время оккупации работал на немцев. Буквально — пахал деревенское поле. Возмущенный ротный уже готов по меньшей мере исключить предателя из комсомола. Однако за него вдруг заступается товарищ, который, оказывается, тоже был под немцами и так же пахал на них. Альтернатива — умереть от голода или быть расстрелянным на месте.

Как для идеологического советского кино это была довольно дерзкая сцена. И вообще — довольно смелая, фактически запрещенная в СССР тематика. Ведь после разгрома нацистов советские власти записали в потенциальные враги всех, кто с 1941 по 1944 год находился на оккупированной территории и выжил. Буквально — от мала до велика.

Более того: их потомки, даже не прямые, например, двоюродные племянники, становились родственниками тех, кто пребывал на оккупированной территории. Это следовало указывать по умолчанию, но сокрытие данных фактов могло иметь и часто имело плохие последствия. Скажем, для поступления в престижный вуз или перспективы карьерного роста.

Что же двигает Ковалевым, Сальдо и иже с ними?

Таким образом, советские законы ограничивали в правах множество граждан. Территория Украины в ее официально признанных границах во время Второй мировой войны была полностью оккупирована. Поэтому советская власть автоматически считала всех украинцев потенциальными врагами, предателями в третьем колене и коллаборантами. Как литовцев, латышей, эстонцев, белорусов, крымских татар. Исключение — и это тоже не раз отмечала советская массовая культура, прежде всего кино и сериалы, — составляли бойцы невидимого фронта, подпольщики и те, кто им помогал. Ведь для этого они устраивались на работу, выполняя задачи партии и командования, добывая сведения, бланки документов, пронося взрывчатку, отравляя офицеров в казино и т.д.

Сейчас часто всплывает информация о партизанском движении на оккупированных территориях. Я не владею информацией, координируется ли это движение Генштабом и вообще координируется ли кем-то. Какая-то часть информации во время войны не обнародуется и остается военной тайной. Но так же есть другие сведения: учителя на оккупированных территориях массово отказываются выходить на работу и овладевать российскими образовательными методичками. Педагоги рискуют жизнью или по меньшей мере здоровьем, но это их сознательный выбор. Однако работать на оккупантов за подачку, часто пищевую, — так же сознательный выбор.

Здесь не всегда о покорности. Скорее о принятии правил, которые, надеюсь, все же временны. Люди и группы людей, о которых идет речь, вряд ли хотели для себя именно такой жизни. И вряд ли их нужно записывать в коллаборанты.

А вот такие, как депутат Алексея Ковалев, экс-депутат Владимир Сальдо, не раз упомянутая в предательском контексте глава Славянска Неля Штепа и подобные персонажи вряд ли имеют и будут иметь оправдание. И здесь снова логическая параллель с временами Второй мировой. Ибо кроме понятного желания выжить в оккупации украинцы в тот период имели еще два мотива встать на враждебную сторону.

Первый актуален для Запада Украины: там записывались в немецкую армию или полицию для легального доступа к оружию. Такой приказ отдало руководство подпольной ОУН, и в начале 1943-го опять же по приказу украинцы дружно повернули полученное оружие против оккупанта. С этого момента начались активные действия Украинской Повстанческой Армии.

А вот второй мотив был гораздо шире. Он ведь двигал украинцами не только по всей оккупированной немцами территории. Речь шла также о сопротивлении. Но это было сопротивление тоталитарной советской сталинской системе. На службу к немцам шли люди, обиженные большевистскими властями. Они пылали желанием отомстить за несправедливость сталинских комиссаров и других уполномоченных. И что очень интересно и показательно, в немцах действительно видели освободителей. В то время как повстанцы Западной Украины воспринимали немецких оккупантов ситуативными союзниками, не более. Однако в обеих ситуациях именно российская советская власть, российские коммунисты своей агрессивной репрессивной грабительской политикой провоцировали действия тех, кого нынешняя российская пропаганда именует фашистами, приспешниками нацистов и коллаборантами.

Что же двигает Ковалевым, Сальдо и иже с ними? Какой мотив заставляет жителей украинских городов и сел сдавать оккупантам проукраинских активистов, корректировать огонь российской артиллерии, помогать уничтожать своих же соседей или просто агитировать за Россию в соцсетях? Не припоиню случаев, когда кто-то из семьи такого изменника был арестован, осужден, репрессирован, казнен, замучен в мифических застенках СБУ или Правого сектора. Они даже за демонтированных лениных и пушкиных, отмененных концертах Киркорова и запрете российских сериалов и книг Прилепина не мстят. Такие лица ненавидят страну, где живут.

Просто ненавидят. На подсознательном, далеком от рационального объяснения уровне. Спросите при случае того же Ковалева, что плохого сделало ему или его родным государство Украина. Или партия Слуга народа, которую не без оснований называют пропрезидентской. Что значит, Ковалева чем-то оскорбил лично Владимир Зеленский. И, как выясняется, не только Ковалева с Сальдо.

Поэтому, когда сейчас определять, а после победы — задерживать, судить и наказывать предателей, следует обращать внимание на тех, кто не готов объяснить причины активного сотрудничества с оккупантом. Но по возможности обезопасить от преследований и лишения прав по советским лекалам тех, кто выживал. И при этом не мешал Украине и нашим Вооруженным Силам.

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