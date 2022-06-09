У нардепа-коллаборанта Ковалева могут забрать мандат через суд — Корниенко 9 июня, 22:50 Цей матеріал також доступний українською Алексей Ковалев (Фото:Алексей Ковалев / Facebook)

Народного депутата, избранного от Слуги народа, Алексея Ковалева лишат мандата по стандартной процедуре. Для этого прежде всего нужно будет решение суда.

Об этом заявил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии Радио Свобода.

По словам Корниенко, пока нет законной возможности забрать мандат у Ковалева, который поддержал оккупацию Херсонской области Россией.

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«Когда наши «прародители» парламентские писали Конституцию в 96-м году — я с несколькими из них общался, и они говорили, что в страшном сне не могли представить, что нужно написать такое основание для потери мандата, как коллаборционизм, еще и с Российской Федерацией. Поэтому такого основания нет, есть основание «приговор суда», — объяснил Корниенко.

При этом он добавил, что как только суд разрешит начать процесс лишения депутатского мандата, Верховная Рада соберется в тот же день, чтобы проголосовать за это.

По словам Корниенко, правоохранители и суды будут рассматривать это дело в приоритетном порядке, потому как это очень важный общественный вопрос.

В среду, 8 июня, Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором заявлял, что Россия в Херсонской области «всерьез и навсегда», а «теснейшая интеграция с Россией уже происходит».

По информации ГБР, депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области.

Спикер Слуги народа Юлия Палийчук в Telegram заявила, что нардепы Слуги народа обратятся в Верховную раду с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата в соответствии с действующим законодательством



Слуга народа исключила Ковалева из состава фракции в Верховной Раде 3 июня.

Ранее Палийчук говорила, что Ковалев находится на временно захваченной территории Херсонской области, общается с российскими оккупантами и не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии.

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