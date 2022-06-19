«Я бы об этом знал». Минные поля в Херсонской области не были разминированы — глава облсовета опроверг две версии 19 июня, 17:04 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российская техника на пути в Херсон (Фото:favoritekherson.co)

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в эфире Радио НВ объяснил, почему считает, что перед российским вторжением в Украину минные поля на прилегающей к Крыму территории не были разминированы.

«Я работал председателем областного совета. Некоторые тайны, которые существуют в области или государстве, до меня не доходят. Но для того чтобы провести разминирование, как обвиняли, за последние годы, такие действия были бы заметны. По крайней мере, я бы о них знал, если бы какие-то действия происходили», — рассказал Самойленко.

Видео дня

Согласно одному из обвинений, пояснил председатель облсовета, прилегающие к оккупированному Крыму территории Херсонской области разминировали во время строительства на КПВВ в 2019 году:

«Оно произошло на достаточно небольшой площади. Это почти в разрезе дороги, которая идет в селении Каланчак и Чонгар. Я не знаю расположения [минных полей] и не буду брать на себя [ответственность], что они существуют. Но демонтаж минных полей во время строительства КПВВ не происходил».

Самойленко также опроверг и вторую версию «разминирования» полей, которая касалась вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук:

«Была такая версия, что госпожа Верещук, когда она зашла в должность вице-премьера, приезжала, „завела“ автобус (14 февраля 2022 года на КПВВ Чонгар и Каланчак начали курсировать автобусные шаттлы от пункта пропуска до административной границы — ред.). Для этого [как будто] было ликвидировано минное заграждение. На самом деле все действия, которые происходили, они совершались на путепроводе. Это дорога, по которой ездили машины. Она не была заминирована».

Самойленко уверен в том, что все существовавшие минные поля по состоянию на 24 февраля «находились на местах», но, по его мнению, враг знал об их расположении и двигался четко по дорогам и мостам, где не было установлено минных заграждений.

«Почему [дорога] не простреливалась, почему она не была каким-то образом ликвидирована, — я не могу этого сказать. Это вопрос к военному руководству. Но до последнего дня мы, приезжая на КПВВ, [видели, что] повсюду были установлены таблички [с надписью] Мины. Разминировать подобные площади невозможно. Это фантазия или разгон зрады, как у нас любят делать политики, когда немного опасность отошла в сторону», — объяснил председатель облсовета.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.