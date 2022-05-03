Слуга народа исключила из фракции нардепа Ковалева, который уехал в Херсонскую область 3 мая, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Алексей Ковалев (Фото:Олексій Ковальов — народний депутат/Facebook)

Слуга народа исключила народного депутата и владельца 4-го канала Алексея Ковалева из состава фракции в Верховной Раде. Об этом сообщила в Telegram-канале спикер фракции СН Юлия Палийчук.

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Ранее Палийчук говорила, что Ковалев, избранный в 186-м округе в Херсонской области, находится на временно захваченной территории, общается с российскими оккупантами и не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии. По его словам, он занимается оказанием гуманитарной помощи.

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«…Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил», — заявила спикер фракции.

Руководство Слуги народа приостановило членство Ковалева и обратилось в правоохранительные органы с призывом начать в отношении него уголовное расследование, заявив, что его действия вызывают подозрение в совершении госизмены и несовместимы со званием народного депутата.



В комментарии программе Схемы нардеп заявил, что решение приостановить его членство во фракции было для него «неожиданным», а доказательств его сотрудничества с российскими оккупантами нет.

«В этом заявлении не дали каких-либо доказательств, что я сотрудничал, сотрудничаю или, возможно, буду сотрудничать с оккупационной властью. То есть это — абсолютно голословное заявление, которое не подкрепляется никакими фактами», — сказал он.



В интервью Схемам в середине апреля Ковалев сообщил, что приехал на временно захваченную территорию, чтобы помогать местным жителям и защищать свой бизнес от мародерства.

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