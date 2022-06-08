Признался в сотрудничестве с РФ. Против нардепа Ковалева открыли уголовное производство, Слуга народа хочет лишить его мандата
Нардеп Алексей Ковалев (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)
Против нардепа Алексея Ковалева, который признался в сотрудничестве с оккупантами, возбуждено уголовное производство, а депутаты Слуги Народа обратятся к Верховной Раде с призывом лишить его мандата.
В среду, 8 июня, Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором заявлял, что Россия в Херсонской области «всерьез и навсегда», а «теснейшая интеграция с Россией уже происходит».
В Слуге народа подтвердили Liga.net, что аккаунт принадлежит Ковалеву.
После этого ГБР в Telegram сообщило, что депутат сотрудничал с оккупационными войсками РФ и против него открыто уголовное производство.
«Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма», — говорится в сообщении ГБР.
По информации ГБР, депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области.
Спикер Слуги народа Юлия Палийчук в Telegram заявила, что нардепы Слуги народа обратятся в Верховную раду с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата в соответствии с действующим законодательством
«Предатели и коллаборанты не могут представлять украинцев в Верховной раде Украины. Они должны понести полную ответственность перед украинским народом за сотрудничество с врагом и быть наказанными со всей строгостью закона», — заявила она.
Слуга народа исключила Ковалева из состава фракции в Верховной Раде 3 июня.
Ранее Палийчук говорила, что Ковалев находится на временно захваченной территории Херсонской области, общается с российскими оккупантами и не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.