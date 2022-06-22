В соцсетях сообщили о ликвидации нардепа-предателя Ковалева. Опубликовано видео с поврежденной машиной

22 июня, 13:11
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Официальных подтверждений ликвидации Алексея Ковалева на данное время нет (Фото:Коллаж НВ)

Официальных подтверждений ликвидации Алексея Ковалева на данное время нет (Фото:Коллаж НВ)

В среду, 22 июня, появилась пока не подтвержденная информация о ликвидации нардепа Алексея Ковалева, исключенного из Слуги народа за сотрудничество с российскими оккупантами.

В соцсетях обнародовали видео с автомобилем, на котором, как утверждается, передвигался коллаборант.

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На нем видны следы повреждений, характер которых может свидетельствовать об использовании взрывного устройства.

Видео дня
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/videos/613140843716969

Официальных подтверждений гибели Ковалева, либо покушения на его жизнь, пока не поступало.

https://www.youtube.com/embed/wmh6WfiFQBY

Нардеп-предатель был избран в 186-м округе в Херсонской области. После частично оккупации региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Покушение Херсонская область Государственная измена Народные депутаты Коллаборант партия Слуга народа

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