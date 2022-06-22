В соцсетях сообщили о ликвидации нардепа-предателя Ковалева. Опубликовано видео с поврежденной машиной 22 июня, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Официальных подтверждений ликвидации Алексея Ковалева на данное время нет (Фото:Коллаж НВ)

В среду, 22 июня, появилась пока не подтвержденная информация о ликвидации нардепа Алексея Ковалева, исключенного из Слуги народа за сотрудничество с российскими оккупантами.

В соцсетях обнародовали видео с автомобилем, на котором, как утверждается, передвигался коллаборант.

На нем видны следы повреждений, характер которых может свидетельствовать об использовании взрывного устройства.

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Официальных подтверждений гибели Ковалева, либо покушения на его жизнь, пока не поступало.

Нардеп-предатель был избран в 186-м округе в Херсонской области. После частично оккупации региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

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