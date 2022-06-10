«Фактически импотент». Нардепу-коллаборанту Ковалеву заблокировали работу в Раде — СМИ 10 июня, 20:46 Цей матеріал також доступний українською Алексей Ковалев (Фото:Алексей Ковалев / Facebook)

В Верховной Раде заблокировали работу депутату Алексею Ковалеву из-за его пребывания на оккупированной территории Херсонской области и заявления о сотрудничестве с оккупантами, сообщает Радио Свобода.

По информации источника издания, Ковалев остался практически «политическим импотентом».

«У него сейчас нет ничего: ни электронной подписи, ни доступа к СЕДО. Его рабочий планшет нашли и отключили, ключи от кабинетов забрали, помощников уволили. Еще из комитета заберем его и будет фактически импотент», — сообщил источник издания.

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Официально в Верховной Раде не смогли подтвердить эту информацию, но и не опровергли ее.

Кроме того, Ковалеву заблокировали доступ к информации, касающейся комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, членом которого он является.

«Еще до того, как появилась публичная информация по Ковалеву, мы его исключили из всех чатов комитета от любой коммуникации», — отметил в комментарии Радио Свобода первый заместитель председателя налогового комитета и член фракции Голос Ярослав Железняк.

Сам Ковалев пока эту информацию не комментировал.

9 июня вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что народного депутата, избранного от Слуги народа, Алексея Ковалева лишат мандата по стандартной процедуре. Для этого прежде всего нужно будет решение суда.

В среду, 8 июня, Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором заявлял, что Россия в Херсонской области «всерьез и навсегда», а «теснейшая интеграция с Россией уже происходит».

По информации ГБР, депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области.

Спикер Слуги народа Юлия Палийчук в Telegram заявила, что нардепы Слуги народа обратятся в Верховную раду с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата в соответствии с действующим законодательством



Слуга народа исключила Ковалева из состава фракции в Верховной Раде 3 июня.

Ранее Палийчук говорила, что Ковалев находится на временно захваченной территории Херсонской области, общается с российскими оккупантами и не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии.

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