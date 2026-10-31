Коли лишилися продукти. Три варіанти поживних страв без електроенергії

Можливо ви мали уявлення про їжу без електроенергії як про щось сухе, солодке чи консервоване. Але ми пропонуємо дещо інші страви — поживні, ароматні та корисні. З великою кількістю овочів та бобових — вони наситять та будуть приємним проведенням часу без світла.

Насолоджуйтеся цим ситним і яскравим салатом на обід або вечерю. Заправка готується в тій самій мисці, що й салат, тому зелень вбирає в себе кожен шматочок аромату.

Ідеальний обід, коли нема світла: рублений салат із куркою Цей салат допоможе бути ситим при будь-яких життєвих обставинах: чи то відсутність електроенергії, чи важкий робочий день чи просто бажання корисно і смачно поїсти. Перейти до рецепту

2. Зелений сендвіч

Цей божественний бутерброд — свіжий, ситний і швидкий. Заправка містить ароматний пунш з каперсами та лимонним соком. Огірок і паростки капусти додають приємного хрускоту, а приправлене авокадо — вершкового смаку.

Зелений сендвіч для будь-якої пори дня: навіть без електрики Цей ситний сендвіч стане знахідкою як до незваних гостей, так і просто коли хочеться смачно перекусити ти повноцінно поїсти після вимкнення світла. Перейти до рецепту

3. Рол з вершковим авокадо та білою квасолею

Рол з авокадо та квасолею / Фото: Inst @heathy_food_official

Біла квасоля, розім'ята зі стиглим авокадо та змішана з гострим сиром Чедер і цибулею, створює неймовірно насичену, ароматну начинку для цього рола. Гострий, пряний салат додає хрусткої скоринки.