Коли лишилися продукти. Три варіанти поживних страв без електроенергії
Рецепти страв із овочів та квасолі без електрики (Фото: Instagram @thestuffedquayle)
У цих стравах є безліч овочів та зелені, які точно варто використати, щоб вони не зіпсувалися. Салат, сендвіч та рол — ідеальні страви, аби не просто, а смачно поїсти, коли нема світла.
Можливо ви мали уявлення про їжу без електроенергії як про щось сухе, солодке чи консервоване. Але ми пропонуємо дещо інші страви — поживні, ароматні та корисні. З великою кількістю овочів та бобових — вони наситять та будуть приємним проведенням часу без світла.