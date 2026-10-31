Коли лишилися продукти. Три варіанти поживних страв без електроенергії

31 жовтня, 09:23
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Рецепти страв із овочів та квасолі без електрики (Фото: Instagram @thestuffedquayle)

Рецепти страв із овочів та квасолі без електрики (Фото: Instagram @thestuffedquayle)

У цих стравах є безліч овочів та зелені, які точно варто використати, щоб вони не зіпсувалися. Салат, сендвіч та рол — ідеальні страви, аби не просто, а смачно поїсти, коли нема світла.

Можливо ви мали уявлення про їжу без електроенергії як про щось сухе, солодке чи консервоване. Але ми пропонуємо дещо інші страви — поживні, ароматні та корисні. З великою кількістю овочів та бобових — вони наситять та будуть приємним проведенням часу без світла.

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1. Рублений салат з куркою

Насолоджуйтеся цим ситним і яскравим салатом на обід або вечерю. Заправка готується в тій самій мисці, що й салат, тому зелень вбирає в себе кожен шматочок аромату.

Ідеальний обід, коли нема світла: рублений салат із куркою

Цей салат допоможе бути ситим при будь-яких життєвих обставинах: чи то відсутність електроенергії, чи важкий робочий день чи просто бажання корисно і смачно поїсти.
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2. Зелений сендвіч

Цей божественний бутерброд — свіжий, ситний і швидкий. Заправка містить ароматний пунш з каперсами та лимонним соком. Огірок і паростки капусти додають приємного хрускоту, а приправлене авокадо — вершкового смаку.

Зелений сендвіч для будь-якої пори дня: навіть без електрики

Цей ситний сендвіч стане знахідкою як до незваних гостей, так і просто коли хочеться смачно перекусити ти повноцінно поїсти після вимкнення світла.
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3. Рол з вершковим авокадо та білою квасолею

Рол з авокадо та квасолею (Фото: Inst @heathy_food_official)
Рол з авокадо та квасолею / Фото: Inst @heathy_food_official

Біла квасоля, розім'ята зі стиглим авокадо та змішана з гострим сиром Чедер і цибулею, створює неймовірно насичену, ароматну начинку для цього рола. Гострий, пряний салат додає хрусткої скоринки.

Рол з вершковим авокадо та білою квасолею: ідеально, коли немає світла

Незалежно від того, є у вас світло чи ні, цей лаваш з оригінальною начинкою стане справжньою знахідкою. Він легкий і водночас ситний, смачний та корисний.
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Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Овочі Корисно Салат Авокадо Прості рецепти Зелень

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