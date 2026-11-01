Ідеї раціону на чотири дні. Що приготувати, якщо немає світла та газу — список продуктів та страви від дієтологині
Зверніть увагу на консервовані боби та овочі, які не потребують термічної обробки (Фото: Edgar Castrejon \ unsplash)
Розповідаємо, як потурбуватися про збалансоване та повноцінне харчування, якщо вдома вимкнули світло та газ.
Дієтологиня Тетяна Лакуса опублікувала допис, у якому поділилася ідеями збалансованого плану харчування, якого можна дотримуватися, якщо вдома немає можливості готувати їжу повноцінно, користуючись плитою, духовкою тощо. Ці страви не потребують тривалої термічної обробки.
«Рекомендую дуже купити туристичний газовий пальник!» — написала вона у своєму дописі. Також вона опублікувала список продуктів, котрими необхідно запастися.
Запас продуктів під час війни, які не потрібно або дуже швидко готувати — список:
- Жири: оливки, маслини, горіхи, насіння, бринза, фета, витриманий сир, олія, печінка тріски, сало, кокос шматочками або стружка, арахісова або інші горіхові пасти;
- Білки: тофу/ соєве м’ясо, квасоля, сочевиця консервовані, сушене м’ясо, сушена риба (промислово), печінкові паштети, паштети м’ясні, кисломолочні сири, сухе молоко, хумус;
- Вуглеводи: хліб, хлібці, гречка коричнева, кус-кус, рисова локшина, піта, лаваш, вівсянка швидкого приготування, сухі сніданки, сублімовані каші, сублімовані супи з нуту, сочевиці, грибів;
- Овочі/фрукти: що не потребують термічної обробки: морква, капуста, корейська морква, капуста квашена, огірки квашені, ікра кабачкова в банці, пастеризований вакуумований буряк, помідори, огірки, яблука, груші, апельсин, банани, консервований горошок та кукурудза, томатні пасти;
- Інше: мед, варення, гірчиця, згущене молоко, шоколад, сушені фрукти.