Зверніть увагу на консервовані боби та овочі, які не потребують термічної обробки (Фото: Edgar Castrejon \ unsplash)

Розповідаємо, як потурбуватися про збалансоване та повноцінне харчування, якщо вдома вимкнули світло та газ.

Дієтологиня Тетяна Лакуса опублікувала допис, у якому поділилася ідеями збалансованого плану харчування, якого можна дотримуватися, якщо вдома немає можливості готувати їжу повноцінно, користуючись плитою, духовкою тощо. Ці страви не потребують тривалої термічної обробки.

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«Рекомендую дуже купити туристичний газовий пальник!» — написала вона у своєму дописі. Також вона опублікувала список продуктів, котрими необхідно запастися.



Українцям варто придбати газовий пальник / Фото: Kevin Schmid \ unsplash

Запас продуктів під час війни, які не потрібно або дуже швидко готувати — список:

Жири : оливки, маслини, горіхи, насіння, бринза, фета, витриманий сир, олія, печінка тріски, сало, кокос шматочками або стружка, арахісова або інші горіхові пасти;

: оливки, маслини, горіхи, насіння, бринза, фета, витриманий сир, олія, печінка тріски, сало, кокос шматочками або стружка, арахісова або інші горіхові пасти; Білки : тофу/ соєве м’ясо, квасоля, сочевиця консервовані, сушене м’ясо, сушена риба ( промислово), печінкові паштети, паштети м’ясні, кисломолочні сири, сухе молоко, хумус;

: тофу/ соєве м’ясо, квасоля, сочевиця консервовані, сушене м’ясо, сушена риба промислово), печінкові паштети, паштети м’ясні, кисломолочні сири, сухе молоко, хумус; Вуглеводи : хліб, хлібці, гречка коричнева, кус-кус, рисова локшина, піта, лаваш, вівсянка швидкого приготування, сухі сніданки, сублімовані каші, сублімовані супи з нуту, сочевиці, грибів;

: хліб, хлібці, гречка коричнева, кус-кус, рисова локшина, піта, лаваш, вівсянка швидкого приготування, сухі сніданки, сублімовані каші, сублімовані супи з нуту, сочевиці, грибів; Овочі / фрукти : що не потребують термічної обробки: морква, капуста, корейська морква, капуста квашена, огірки квашені, ікра кабачкова в банці, пастеризований вакуумований буряк, помідори, огірки, яблука, груші, апельсин, банани, консервований горошок та кукурудза, томатні пасти;

/ : що не потребують термічної обробки: морква, капуста, корейська морква, капуста квашена, огірки квашені, ікра кабачкова в банці, пастеризований вакуумований буряк, помідори, огірки, яблука, груші, апельсин, банани, консервований горошок та кукурудза, томатні пасти; Інше: мед, варення, гірчиця, згущене молоко, шоколад, сушені фрукти.



Що приготувати, коли немає світла і газу: схеми харчування

Що приготувати на газовому пальнику / Фото: Дієтолог Тетяна Лакуста

Найпростіший сніданок: німецький яєчний тост У Німеччині сніданок завжди вважався важливим прийомом їжі, і ця страва була частиною ранкових ритуалів протягом багатьох років. Перейти до рецепту

Що приготувати на сніданок, обід та вечерю, маючи тільки газовий пальник / Фото: Дієтолог Тетяна Лакуста

Холодна локшина з кабачками до обіду чи вечері Ця ароматна, збалансована страва ідеально доповнить раціон як вегетаріанців, так і усіх, хто полюбляє м'ясо. Перейти до рецепту

Що приготувати без світла і газу / Фото: Дієтолог Тетяна Лакуста

Гречка з грибами без світла: рецепт обіду з кашею Цей рецепт гречаної каші включає в себе смачні підсмажені гриби, ароматну цибулю та свіжу зелень. Це найкращий гарнір до будь-якого обіду - ситний і корисний для всіх! Перейти до рецепту

Паштет з квасолі та грибів: ідеальний варіант до пісної вечері Ця ніжна намазка дуже просто готується і стане чудовим варіантом для усіх, хто планує дотримувася Різдвяного посту, що розпочнеться вже 15 листопада і триватиме 40 днів. Перейти до рецепту

Що приготувати без гарячої води / Фото: Дієтолог Тетяна Лакуста