Зеленский надорвал всех Сегодня, 19:01 1751 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 31 января 2019 года

Зеленский надорвал всех. Среди всех кандидатов в президенты наибольшую поддержку населения на сегодня имеет шоумен Владимир Зеленский.

За него готовы отдать бюллетени 23% среди тех избирателей, которые примут участие в голосовании и определился со своим выбором.

Таковы данные опроса, проведенного 16-29 января тремя социологическими компаниями – Центром Социс, Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Центром Разумкова.

За действующего президента Петра Порошенко хотят проголосовать 16,4% определившихся, за лидера Батькивщины Юлию Тимошенко – 15,7% респондентов.

Ниже в рейтинге оказался Юрий Бойко, экс-регионал и экс-оппоблоковец (его результат 9,3%). За ним расположились лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко (8,1%) и главный радикал страны Олег Ляшко (6,7%).

Кандидата от партии Укроп Александра Шевченко поддерживают 3,5%, лидера Объединения Самопомич Андрея Садового – 3,4%, лидера Наших Евгения Мураева – 2,7%.

За кандидата от «канонического» Оппоблока Александра Вилкула готовы проголосовать 2,4% респондентов, за экс-главу СБУ Игоря Смешко – 2,2%, за кандидата от националистических сил Руслана Кошулинского – 1,3%.

Другие кандидаты не набирают 1% голосов.

Социологи опросили 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета оккупированных Крыма и Донбасса).

Сегодня же результаты своего опроса обнародовала социологическая группа Рейтинг (выборка – 6 тыс. человек, период проведения – 16-24 января).

Результат схожий для Зеленского, но иной для пары Порошенко-Тимошенко: лидера Квартала поддерживают 19%, Леди Ю – 18,2%, главу государства – 18,2%. Далее идут Бойко – 10%, Гриценко – 8,5%, Ляшко – 7%.

Кроме того, Зеленский, по данным Рейтинга, - безусловный фаворит второго тура. Если там пару ему составит Тимошенко, «слуга народа» победит «со счетом» 29% против 24%. Если его визави окажется Порошенко, то успех шоумена будет более убедительным – 34% против 20%. А Бойко экранный юморист обыграет в одни ворота – 33% против 17%.

«Опрос трех центров – это опрос Социса, который принадлежит [депутату БПП Игорю] Грыниву. Участие в этом опросе КМИСа и Центра Разумкова – это лишь прикрытие, - написал по поводу свежих рейтингов в своем ФБ политолог Владимир Фесенко. – Я больше доверяю данным Рейтинга».

Эксперт добавил, что «Зеленский набирает за счет тех, кто не хочет ни Пети, ни Юли, и его готовы поддержать как умеренные патриоты, так и умеренные ватники».

«Он [Зеленский] стал идеальным центристом, и идеальной альтернативой всем политикам (для тех, кто этим политикам не доверяет)», - уточнил Фесенко.

Тем временем №5 обоих опросов – кандидат Анатолий Гриценко – решил судиться с Центризбиркомом еще до выборов…

Гриценко взбунтовался. Если вчера лидер Гражданской позиции оказался в эпицентре гнева генпрокурорской четы Луценко (из-за своих высказываний о детях топ-чиновников), то сегодня Анатолий Гриценко вступил на тропу войны с Центризбиркомом.

Он подал в суд на комиссию «из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК» (именно так кандидат объяснил свою позицию на собственной ФБ-странице).

Гриценко отметил, что согласно законодательству, суд должен рассмотреть иск в течение двух дней.

«Надеюсь, суд отменит это абсурдное требование – невиданное в Украине еще никогда», - уточнил он.

Ранее Гриценко рассказал, что ЦИК ограничила возможность проверки Госреестра избирателей для кандидатов в президенты – только в рабочее время офиса ЦИК, - еще и запретив приобщать к процессу официальных представителей.

Лидер Гражданской позиции отметил, что на проверку «мертвых душ» в списках силами одного человека понадобится слишком много времени.

Если же говорить о кандидате Порошенко, то сегодня руководитель оберегающего президента страны Управления госохраны (УГО) Валерий Гелетей огорошил слушателей UA:Украинское радио словами о том, что за прошлый год его подчиненные выявили «около 11 покушений только на президента». Но никаких других деталей не сообщил.

А упомянутые в первой новости три социологические компании узнали не только политические, но и религиозные настроения соотечественников…

ПЦУ стала первой. 43,9% православных украинцев соотнесли себя с новой Православной церковью Украины (ПЦУ).

Таковы результаты опроса Социса, КМИС и Центра Разумкова, проведенного 16-29 января.

38,4% опрошенных назвали себя просто православными, еще 15,2% респондентов отнесли себя к УПЦ московского патриархата.

В целом же более 70% украинцев назвали себя православными, 8,8% - «просто христианами», 6,9% - греко-католиками, 1,3% - римо-католиками, 1% - протестантами либо прихожанами евангелистских церквей, 0,4% отнесли себя к не христианским религиям (ислам, иудаизм, индуизм, буддизм).

9,5% опрошенных украинцев живут вне религий.

В любой разговор об украинской автокефальной церкви непременно вмешается какой-нибудь русско-православный. Сегодня это был сам Путин…

Путин пугает «зелеными крестоносцами». Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может в любой момент начать защищать страдающих от ущемлений верующих из соседних с Россией стран.

Об этом он сказал на мероприятии по случаю десятилетия интронизации главы РПЦ Кирилла.

«Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания», - сказал он.

Российский президент заявил о якобы вмешательстве украинской власти в церковные дела. И добавил, что на территории РФ подобные действия являются «абсолютно недопустимыми».

А в украинском Нацбанке настало время коррекции прогнозов…

Резервы вырастут, инфляция угомонится. Нацбанк повысил с $18,6 млрд до $20,6 млрд прогноз уровня международных резервов Украины к концу 2019 года. И не стал менять озвученный в октябре прогноз относительно замедления инфляции по итогам текущего года до 6,3% (с 9,8% в 2018-м).

А еще в НБУ подсчитали, что в прошлом году денежные переводы в Украину от заробитчан возросли до $11 млрд. (в 2016-м было $7,5 млрд, в 2017-м - $9,3 млрд).

Однако и те, кто остался работать в Украине, стали зарабатывать больше. Дела в стране в этом смысле пошли так хорошо, что уже не только президент Петр Порошенко, но и мелкие чиновницы одного из столичных пригородов могут себе позволить отдых на Мальдивах…

Чиновницы из Бучи заработали на Мальдивы. Активисты движения Чесно обнаружили, что начальник финуправления горсовета городка Бучи под Киевом Татьяна Симон и глава пресс-службы Виктория Ляховец отдыхают на Мальдивах. Дамы были столь неосторожны, что вывесили фотографии с отдыха в ФБ.

Согласно геолокации на фото Ляховец, чиновницы выбрали отель COCOON Maldives, неделя в котором стоит более $3 тыс. (почти 90 тыс. грн).

При этом в декларации Ляховец указано, что за 2017-й она заработала 175,7 тыс. грн (около 15 тыс. в месяц).

Даже если учесть суммарный годовой доход ее мужа и сына (который не превышает 100 тыс. грн), оплатить подобный отдых Ляховец было бы довольно трудно.

С Симон история аналогична: ее годовой доход составил около 180 тыс. грн.

«Движение Честно поинтересовалось у работниц горсовета, за чей счет они отдыхают, но пока ответа не получило. Вероятно, отдых все еще продолжается», - отметили активисты.

В свете этой новости каким-то очень своевременным выглядит сегодняшнее заявление Уляны Супрун, и.о. министра здравоохранения, которая поддержала идею использовать в Украине марихуану в лечебных и научных целях…

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.