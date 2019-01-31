Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях Вчера, 17:40 1064 Цей матеріал також доступний українською EPA Медицинская марихуана имеет множество лечебных и паллиативных эффектов EPA

Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун высказалась в поддержку использования марихуаны в медицинских и научных целях.

Об этом она написала на своей странице в Facebook на фоне регистрации на сайте Верховной Рады петиции с требованием легализации каннабиса.

"Оправдано ли такое использование? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да. Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно с определенными оговорками, нормальная мировая практика", - подчеркнула и. о. министра.

По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, и на данное время разрешена во многих странах.

"Например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде. Ее использование давно урегулировано во многих европейских странах. В Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто-Рико каннабис запрещен, однако разрешен в случаях неизлечимых болезней. Что касается Украины, то у нас полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях", - рассказала Супрун.

При этом, как отмечает глава Минздрава, применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам украинцев, страдающих от хронической боли и других расстройств.

В частности, марихуана применяется при болезни Альцгеймера, онкологии, хроничных болях, эпилепсии, посттравматическом синдроме и в других случаях.



В то же время она добавила, что каннабис имеет и побочные эффекты, поэтому, перед любым назначением, врач должен взвешивать пользу и риски, рекомендуя ее использование.

"Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине", - заявила Супрун.

Ранее сообщалось, что с 17 октября 2018 года в Канаде вступил в силу закон о легализации каннабиса.

Таким образом, она стала второй страной мира после Уругвая, где можно свободно продавать и покупать марихуану.

Легализация каннабиса в Канаде