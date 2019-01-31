Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях
Глава Министерства
здравоохранения Украины Ульяна Супрун высказалась в поддержку использования
марихуаны в медицинских и научных целях.
Об этом она
написала на своей странице в Facebook на фоне регистрации
на сайте Верховной Рады петиции с требованием легализации каннабиса.
"Оправдано ли
такое использование? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да. Медицинский
каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие
при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине,
конечно с определенными оговорками, нормальная мировая практика", -
подчеркнула и. о. министра.
По ее словам, медицинская
марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, и на
данное время разрешена во многих странах.
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"Например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде. Ее использование давно урегулировано во многих европейских странах. В Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто-Рико каннабис запрещен, однако разрешен в случаях неизлечимых болезней. Что касается Украины, то у нас полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях", - рассказала Супрун.
При этом, как отмечает глава Минздрава, применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам украинцев, страдающих от хронической боли и других расстройств.
В частности, марихуана применяется при болезни Альцгеймера, онкологии, хроничных болях, эпилепсии, посттравматическом синдроме и в других случаях.
В то же время она
добавила, что каннабис имеет и побочные эффекты, поэтому, перед любым
назначением, врач должен взвешивать пользу и риски, рекомендуя ее
использование.
"Доступ
пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на
медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского
каннабиса в научных целях и медицине", - заявила Супрун.
Ранее сообщалось,
что с 17 октября 2018 года в Канаде вступил в силу закон о легализации каннабиса.
Таким образом, она
стала второй страной мира после Уругвая, где можно свободно продавать и
покупать марихуану.
Легализация каннабиса в Канаде