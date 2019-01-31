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Почти половина православных в Украине относит себя к ПЦУ – опрос

Вчера, 15:48
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Пресс-служба АП

К ПЦУ себя относит почти каждый второй православный украинец

43,9% православных украинцев относят себя к новой Православной церкви Украины (ПЦУ). 

Таковы результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Социс, Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова.

38,4% опрошенных называют себя просто православными и не относят ни к одной конфессии, еще 15,2% респондентов относят себя к УПЦ московского патриархата.

Если говорить о вероисповедании, то более 70% украинцев называют себя православными. 8,8% сказали, что они "просто христиане", 6,9% украинцев являются греко-католиками, 1,3% - римо-католиками, 1% - прихожане протестантских и евангелистских церквей, 0,4% относят себя к не христианским религиям (ислам, иудаизм, индуизм, буддизм).

9,5% опрошенных украинцев не относят себя ни к одной из религий.

Опрос проводился с 16 по 29 января. Было опрошено 11000 человек методом формализованного интервью во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Луганской, Черкасской и других областях.

Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал Томос об автокефалии УПЦ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.

 

Теги:   ПЦУ Украинцы Опрос

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