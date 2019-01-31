Госохрана в 2018 году предотвратила 11 покушений на Порошенко - Гелетей
Сотрудники
Управления государственной охраны Украины в 2018 году предотвратили 11
покушений на жизнь президента Петра Порошенко.
Об этом в
интервью UA:Украинское радио рассказал руководитель УГО Валерий Гелетей.
"В 2018 году
было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства",
- заявил он.
В то же время, кто
стоял за их подготовкой, и кого еще из высокопоставленных политиков, кроме главы государства, пытались
убить в прошлом году, Гелетей не уточнил.
Напомним, что в
2017 году Служба безопасности Украины сообщала о подготовке двух покушений на
Порошенко, которые в итоге удалось предотвратить.