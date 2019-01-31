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Госохрана в 2018 году предотвратила 11 покушений на Порошенко - Гелетей

Вчера, 13:12
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Пресс-служба президента

Кто стоял за подготовкой покушений на президента, глава УГО не уточнил

Сотрудники Управления государственной охраны Украины в 2018 году предотвратили 11 покушений на жизнь президента Петра Порошенко.

Об этом в интервью UA:Украинское радио рассказал руководитель УГО Валерий Гелетей.

"В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства", - заявил он.

В то же время, кто стоял за их подготовкой, и кого еще из высокопоставленных политиков, кроме главы государства, пытались убить в прошлом году, Гелетей не уточнил.

Напомним, что в 2017 году Служба безопасности Украины сообщала о подготовке двух покушений на Порошенко, которые в итоге удалось предотвратить.

Теги:   Госохрана Покушение Валерий Гелетей Петр Порошенко

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