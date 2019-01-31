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Из-за отдыха чиновниц из Киевской области на Мальдивах разгорелся скандал - фото

Вчера, 14:28
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hoteliermaldives.com

Сами чиновницы свой отдых на Мальдивах пока не комментировали

После публикации в Facebook фото отдыха на Мальдивах начальницы финуправления Бучанского горсовета Татьяна Симон и главы пресс-службы Виктории Ляховец чиновницы оказались в центре скандала.

На элитный отдых женщин обратило внимание движение Чесно, которое решило после этого проверить их декларации.

Фото: Чесно

Согласно геолокации на фото Ляховец, чиновницы отдыхали в отеле COCOON Maldives, неделя в котором стоит более $3 тысяч (почти 90 тысяч гривен).

Фото: Чесно

При этом в ее декларации указано, что за 2017 год работница горсовета заработала 175,7 тысяч гривен (около 15 тысяч гривен в месяц).

Соответственно, на Мальдивы она потратила половину своей зарплаты.

Даже если учесть суммарный годовой доход ее мужа и сына, который не превышает 100 тысяч гривен, оплатить подобный отдых Ляховец было бы довольно трудно, ведь других сбережений в декларации не указано.

Что касается начальницы финансового управления Симон, то тут ситуация с финансовыми возможностями схожая.

Годовой доход Чиновницы в 2017-м составил около 180 тысяч гривен.

"Движение Честно поинтересовалось у работниц горсовета, за чей счет они отдыхают, но пока ответа не получило. Вероятно, отдых все еще продолжается", - отметили активисты.

Теги:   Киевская область Мальдивы Чиновники

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