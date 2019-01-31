Из-за отдыха чиновниц из Киевской области на Мальдивах разгорелся скандал - фото
После публикации
в Facebook фото отдыха на Мальдивах начальницы финуправления
Бучанского горсовета Татьяна Симон и главы пресс-службы Виктории Ляховец
чиновницы оказались в центре скандала.
На элитный отдых
женщин обратило внимание движение Чесно, которое решило после этого проверить
их декларации.
Согласно
геолокации на фото Ляховец, чиновницы отдыхали в отеле COCOON Maldives, неделя
в котором стоит более $3 тысяч (почти 90 тысяч гривен).
При этом в ее
декларации указано, что за 2017 год работница горсовета заработала 175,7 тысяч
гривен (около 15 тысяч гривен в месяц).
Соответственно, на
Мальдивы она потратила половину своей зарплаты.
Даже если учесть суммарный годовой доход ее мужа и сына, который не превышает 100 тысяч гривен, оплатить подобный отдых Ляховец было бы довольно трудно, ведь других сбережений в декларации не указано.
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Что касается начальницы
финансового управления Симон, то тут ситуация с финансовыми возможностями
схожая.
Годовой доход
Чиновницы в 2017-м составил около 180 тысяч гривен.
"Движение
Честно поинтересовалось у работниц горсовета, за чей счет они отдыхают, но пока
ответа не получило. Вероятно, отдых все еще продолжается", - отметили
активисты.