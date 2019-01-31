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Спецтема: Выборы президента Украины

Зеленский опережает Тимошенко во втором туре - опрос

Вчера, 13:39
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Пресс-служба Владимира Зеленского

Зеленский может опередить Тимошенко во втором туре на 5%

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может получить во втором туре выборов большую поддержку, чем его потенциально возможные соперники, в том числе Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Об этом свидетельствует моделирование возможных комбинаций в опросе социологической группы Рейтинг.

Согласно этим данным, в случае выхода Зеленского во второй тур в паре с Тимошенко они бы получили 29% и 24% голосов соответственно.

При этом в паре с действующим главой государства Петром Порошенком шоумен мог бы победить с результатом 34% на 20%, а с лидером Оппозиционной платформы - За жизнь Юрием Бойко - 33% на 17%.

Как отмечается, опрос проводился с 16 по 24 января 2019 года методом формализованного интервью (face-to-face). Во время него свое мнение высказали шесть тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования при этом не более 1,3%.

Теги:   Петр Порошенко Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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