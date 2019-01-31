Зеленский опережает Тимошенко во втором туре - опрос
Кандидат в
президенты Украины Владимир Зеленский может получить во втором туре выборов
большую поддержку, чем его потенциально возможные соперники, в том числе Юлия
Тимошенко и Петр Порошенко.
Об этом
свидетельствует моделирование возможных комбинаций в опросе социологической
группы Рейтинг.
Согласно этим
данным, в случае выхода Зеленского во второй тур в паре с Тимошенко они бы
получили 29% и 24% голосов соответственно.
При этом в паре с
действующим главой государства Петром Порошенком шоумен мог бы победить с
результатом 34% на 20%, а с лидером Оппозиционной платформы - За жизнь Юрием
Бойко - 33% на 17%.
Как отмечается, опрос
проводился с 16 по 24 января 2019 года методом формализованного интервью
(face-to-face). Во время него свое мнение высказали шесть тысяч респондентов в
возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования при этом не
более 1,3%.