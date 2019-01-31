Зеленский лидирует: сравнение свежих рейтингов кандидатов в президенты Украины
В четверг, 31 января, социологические службы опубликовали свежие рейтинги кандидатов в президенты.
НВ сравнивает обнародованные данные.
Совместный опрос Центра социальных и маркетинговых исследований Социс, Киевского международного института социологии и Центра Разумкова
Владимир Зеленский - 23%
Петр Порошенко - 16,4%,
Юлия Тимошенко - 15,7%,
Юрий Бойко - 9,3%,
Анатолий Гриценко - 8,1%,
Олег Ляшко - 6,7%.
Социологическая группа Рейтинг
Владимир Зеленский - 19%,
Юлия Тимошенко - 18,2%,
Петр Порошенко - 15,1%,
Юрий Бойко - 10%,
Анатолий Гриценко - 8,5%,
Олег Ляшко - 7%.
Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.