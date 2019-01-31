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Спецтема: Выборы президента Украины

Зеленский лидирует: сравнение свежих рейтингов кандидатов в президенты Украины

Вчера, 15:20
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EPA

Выборы президента Украины пройдут 31 марта

В четверг, 31 января, социологические службы опубликовали свежие рейтинги кандидатов в президенты.

НВ сравнивает обнародованные данные.

Совместный опрос Центра социальных и маркетинговых исследований Социс, Киевского международного института социологии и Центра Разумкова

Владимир Зеленский - 23%

Петр Порошенко - 16,4%,

Юлия Тимошенко - 15,7%,

Юрий Бойко - 9,3%,

Анатолий Гриценко - 8,1%,

Олег Ляшко - 6,7%.

Социологическая группа Рейтинг

Владимир Зеленский - 19%,

Юлия Тимошенко - 18,2%,

Петр Порошенко - 15,1%,

Юрий Бойко - 10%,

Анатолий Гриценко - 8,5%,

Олег Ляшко - 7%.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Теги:   Анатолий Гриценко Олег Ляшко Юрий Бойко Юлия Тимошенко Петр Порошенко Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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