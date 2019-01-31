Выборы 2019: Гриценко подал в суд на ЦИК Вчера, 17:30 878 Цей матеріал також доступний українською Громадянська позиция Анатолий Гриценко Громадянська позиция

Кандидат в президенты, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко подал в суд на ЦИК.

Об этом политик сообщил в Facebook.

"Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК", - сообщил Гриценко.

Гриценко отметил, что согласно законодательству, суд должен рассмотреть этот иск в течение двух дней.

"Надеюсь, суд отменит это абсурдное требование - невиданное в Украине еще никогда", - сказал он.

Ранее Анатолий Гриценко сообщил, что ЦИК ограничила возможность проверки Государственного реестра избирателей для кандидатов в президенты не иначе как в рабочее время офиса ЦИК и запретила приобщать к этому официальных представителей кандидата. Гриценко отметил, что для того, чтобы проверить "мертвые души" в списках одному человеку нужно слишком много времени.