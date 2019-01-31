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Спецтема: Выборы президента Украины

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

Вчера, 13:33
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ЕРА

Выборы состоятся 31 марта 2019 года

Президент Украины Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский согласно опросам социологов лидируют в президентском рейтинге.

Опрос был проведен тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований Социс, Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова).

Согласно данным социологов, наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы Зеленский - 23%.

За Порошенко готовы проголосовать 16,4%, за Юлию Тимошенко - 15,7% респондентов.

За одного из лидеров партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко намерены отдать свой голос 9,3% опрошенных, за лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко - 8,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,7%.

Кандидата от партии Укроп Александра Шевченко поддерживают 3,5%, городского голову Львова, лидера Объединения Самопомич Андрея Садового - 3,4%, лидера партии Наши Евгения Мураева - 2,7%.

За кандидата от партии Оппозиционный блок - партия мира и развития Александра Вилкула готовы проголосовать 2,4% респондентов, за экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко – 2,2%, за кандидата от партии Свобода Руслана Кошулинского - 1,3%.

Другие кандидаты не набирают 1% голосов.

На вопрос "Независимо от того, за кого Вы собираетесь голосовать, кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?" 20,5% респондентов ответили, что наиболее вероятным победителем на президентских выборах считают Порошенко, победу Тимошенко прогнозируют 19,9%, а Зеленского - 10,8%.

Опрос проводился с 16 по 29 января 2019 года, выборка – 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета оккупированных Крыма и Донбасса).

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Петр Порошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

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