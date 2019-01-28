Вакарчук сдался без боя Вчера, 18:41 959

Чем жила страна 28 января 2019 года

Вакарчук здався без бою. В мире стало одной физико-математической неопределенностью меньше: солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2019 года.

Об этом он сказал в специальном видеообращении.

«Официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах-2019», - сказал музыкант.

По его словам, «в джинсах» он может сделать больше для страны, чем «в галстуке».

«Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов – людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы – превыше всего», - отметил Вакарчук.

Долгое время у рок-звезды был достаточно высокий президентский рейтинг, но затянувшаяся пауза в вопросе «идет лидер ОЕ на выборы или нет?» подкосила показатель электоральной поддержки Вакарчука.

Нынешнее видеообращение ряд экспертов трактовали как заявку певца на создание собственной партии и участие в парламентских выборах осенью 2019-го.

А лидер Самопомочи Андрей Садовый (он же – кандидат в президенты и мэр Львова) заявил у себя в ФБ, что все еще готов объединяться с Вакарчуком ради парламентских выборов. «Вместе сможем изменить лицо украинской политики довольно быстро», - написал он…

Зеленский продолжает поиски себя. Владимир Зеленский, шоумен и новоиспеченный кандидат в президенты, продолжает искать фишки для собственной избирательной кампании.

Он уже собирал от всех желающих списки из ключевых проблем страны, призывал сторонников самостоятельно чистить лопатами улицы городов от снега.

Теперь Зеленский объявил в ФБ конкурс на лучшую неправдивую информацию о себе.

«Сейчас в сети и уже даже на телеканалах обо мне много разной информации. Кем я только не был за последнюю неделею: я и нога Кремля, и волосатые руки Америки, и зубы Евросоюза, и «кучери», вполне возможно, «технические кучери» президента, и просто технический человек Тимошенко. Ну, наверняка «голос Вакарчука» скоро появится», – рассказал шоумен.

Но все это, мол, скучно, не органично и без чувства юмора. «Поэтому мы объявляем конкурс на лучший фейк про Зеленского! Выкладывайте в своей ленте фейки про меня. Не жалейте меня, трольте меня», - заявил Зеленский и обнародовал хештег, по которому его можно троллить (я его здесь приводить не буду, чтобы не множить глупости).

А вот Леди Ю уже все давно нашла и определила…

Тимошенко задокументировала дешевый газ. Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обещает снизить цены на газ в два раза в первый же месяц своего пребывания на Банковой.

Это обещание содержится в ее предвыборной программе в разделе Новая социальная доктрина: «В первый месяц работы нового президента будут уменьшены цены на газ в два раза, а это означает также уменьшение тарифов на тепло и горячую воду».

Команда Тимошенко намерена направить украинский газ исключительно на нужды населения. «Построим LNG-терминалы для импорта сжиженного газа нероссийского происхождения, что приведет к уменьшению стоимости газа для промышленности», - черным по белому написано в программе.

Ранее Андрей Коболев, глава правления НАК Нафтогаз, назвал обещание Тимошенко вдвое снизить цену на газ (а Леди Ю активно использует его в наружной рекламе) нереальным.

А Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявляла: «Вдвое снизить цену на газ – это прекрасно ровно на один месяц, потому что сразу после этого [у Украины] прекратится любое взаимодействие с любыми международными институтами».

Тот же МВФ требует от официального Киева рыночного ценообразования для газа.

И немного предвыборной хроники: Центризбирком сегодня зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты – Руслана Кошулинского, одного из лидеров ВО Свобода (выдвинут пятью националистическими организациями) и Александра Данилюка, члена партии Гражданское движение Общее дело (самовыдвиженца).

На сегодня ЦИК зарегистрировал уже 22 желающих пять лет просидеть в кресле на Банковой.

Продолжая тему газа, пока еще не попавшего под влияние Тимошенко…

Нафтогаз вновь судится с Газпромом. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма проводит первое заседание по иску НАК Нафтогаз Украины о пересмотре тарифа на транзит по контракту с Газпромом.

Об этом в ФБ написал Юрий Витренко, исполнительный директор группы Нафтогаз.

Ранее глава компании Андрей Коболев заявил, что Нафтогаз готов отказаться или пересмотреть иск к Газпрому, если россияне заключат с Украиной долгосрочный контракт по транзиту. В частности, НАК готов был сократить исковые требования к российской монополии с $12 млрд. до $2 млрд.

Сегодня стали известны новые подробности в деле убитой херсонской активистки…

Дело Гандзюк открывает новую правду. Организатор убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.

Об этом рассказал Виктор Гандзюк, отец погибшей, выступая на заседании парламентской Временной следственной комиссии по расследованию убийства его дочери.

По словам Гандзюка, заказчиков убийства знает генпрокурор Юрий Луценко, знает СБУ, и их же изначально знали в МВД.

«Сейчас официально объявлен в розыск подозреваемый в организации убийства криминальный авторитет Москал. Он пошел на это убийство не просто так, он пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на убийство из здания Херсонской облгосадминистрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи», - сказал отец погибшей активистки.

Он уточнил, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета и представителем Батькивщины Владиславом Мангером, а также членом Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым, и его заместителем Евгением Рищуком.

На Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года: неизвестный облил ее серной кислотой. От полученных ожогов девушка через три месяца умерла в больнице.

Следственное бессилие – вот как выглядит то, что демонстрируют правоохранители в деле Гандзюк.

А Минобороны демонстрирует силу…

Готовы к обороне. В Украине создан корпус резерва и танковая бригада резерва на случай открытой агрессии против государства. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак.

«Это подготовленная техника, которая заправлена, есть экипажи», - пояснил министр.

Полторак добавил, что в случае обострения ситуации или открытой агрессии корпус резерва готов в кратчайшие сроки приступить к выполнению оборонных задач.

А еще глава Минобороны сообщил, что оборонный госзаказ на 2019 год предусматривает поставку около 20 абсолютно новых образцов вооружения в Вооруженные силы Украины. «Это очень хороший сигнал о том, что мы двигаемся вперед и не останавливаемся», - сказал он.

Полторак также напомнил, что украинская армия тесно сотрудничает с партнерами из США. «Объем финансовой помощи остается достаточно высоким. Технику и вооружение, в которых мы нуждаемся в первую очередь, мы определили и подали нашим партнерам. Я думаю, что это будет та продукция, которая нам нужна», - резюмировал он.

Пограничники тоже сегодня отрапортовали о готовности…

И к выборам готовы. Сотрудники Госпогранслужбы (ГПСУ) проведут предварительную проверку всех международных наблюдателей, которые приедут в Украину на выборы президента.

Об этом заявил Петр Цигикал, глава ГПСУ.

По его словам, международные наблюдатели будут оформляться пограничниками вне очереди, в приоритетном порядке.

«Каждый пункт пропуска будет иметь копии списков зарегистрированных международных наблюдателей и организаций, предоставленные ЦИК. ГПСУ готова проводить заблаговременную проверку этой категории лиц по ведомственным базам данных. Будет организован соответствующий учет и передача информации заинтересованным органам, и ее обнародование», - рассказал Цигикал.

Он добавил, что особое внимание пограничники уделят пророссийским журналистам.

По данным Сергея Князева, глава Нацполиции, в Украину прибудет более 850 официальных иностранных наблюдателей.

Имели что сказать сегодня и польские пограничники…

Тонкости пограничной дружбы народов. В прошлом году более 77 тыс. иностранцам не разрешили пересечь польскую границу. Чаще всего – 46,6 тыс. раз – подобное приключалось с украинцами. Более 20 тыс. отказов получили россияне, еще 5,5 тыс. – белорусы.

Об этом сообщила Агнешка Голиас, пресс-секретарь погранслужбы Польши.

Главными основаниями для отказов во въезде в страну было: отсутствие действительной визы или документа пребывания, а также отсутствие необходимых средств и документов, подтверждающих цель визита.

В 2018 году погранслужба Польши проверила на границе 52,3 млн. человек. Из них 21,6 млн. проверок случилось на границе с Украиной (что вполне объясняет «лидерство» украинцев по числу отказов во въезде).

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.