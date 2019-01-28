Организатор убийства Гандзюк сотрудничал с партийцами Батькивщины и БПП - отец активистки Вчера, 12:59 1910 Цей матеріал також доступний українською Кто заказал Катю Гандзюк? / Facebook Екатерина Гандзюк и Виктор Гандзюк Кто заказал Катю Гандзюк? / Facebook

Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.

Об этом Гандзюк заявил 28 января на заседании парламентской Временной следственной комиссии по расследованию убийства его дочери.

По словам Гандзюка, заказчиков убийства его дочери знает генпрокурор Юрий Луценко, СБУ. Также он уверен, что заказчиков изначально знали в МВД.

"Сейчас официально объявлен в розыск подозреваемый в организации убийства криминального авторитета Москал, он пошел на это убийство не просто так, он пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на убийство из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи", - сказал Гандзюк на заседании ВСК.

Отец Гандзюк считает, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, партийцем Батькивщины Владиславом Мангером, партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым, и заместителем Гордеева - Евгением Рищуком. Гандзюк считает, что "эти персоны должны исчезнуть с политической горизонта Украины, они скомпрометировали себя навсегда".

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на активистку - гражданину Левину по прозвищу Москал-младший.

