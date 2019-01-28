В Украине создана танковая бригада резерва на случай открытой агрессии противника – Полторак Вчера, 12:20 1676 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба президента Украины Пресс-служба президента Украины

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил о создании корпуса резерва и танковой бригады резерва на случай открытой агрессии против государства.

Об этом Полторак заявил во время посещения харьковских оборонных предприятий, которые входят в состав корпорации.

"За последние несколько лет мы смогли создать корпус резерва и танковую бригаду резерва. Это подготовленная техника, которая заправлена, есть экипажи", - цитирует Полторака Укринформ.

Министр добавил, что случай обострения ситуации или открытой агрессии корпус резерва готов в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами.Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.