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Аномалия или закономерность

Выборы в Украине: всех наблюдателей проверят, особое внимание - к пророссийским журналистам

Вчера, 12:48
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EPA

Пограничники будут оформлять наблюдателей на выборах вне очереди

Сотрудники Госпогранслужбы проведут предварительную проверку всех международных наблюдателей, которые приедут в Украину наблюдать за выборами президента.

Об этом заявил председатель ГПСУ Петр Цигикал, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По его словам, международные наблюдатели будут оформляться пограничниками вне очереди, в приоритетном порядке.

"Каждый пункт пропуска будет иметь копии списков зарегистрированных международных наблюдателей и организаций, предоставленные ЦИК. ГПСУ готова проводить заблаговременную проверку этой категории лиц по ведомственным базам данных. Будет организован соответствующий учет и передача информации заинтересованным органам и ее обнародования", - рассказал Цигикал.

Он добавил, что особое внимание будет уделено пророссийским журналистам.

Как сообщил на совещании председатель Нацполиции Сергей Князев, всего ожидается прибытие более 850 официальных иностранных наблюдателей.

31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 года до 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Теги:   Петр Цигикал Президентские выборы в Украине 2019 Госпогранслужба Украины

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