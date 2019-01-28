Тимошенко обещает снизить цены на газ вдвое в первый же месяц президентства – программа Вчера, 16:09 606 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Юлии Тимошенко Тимошенко уже подала документы в ЦИК Пресс-служба Юлии Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обещает снизить цены на газ в два раза в первый же месяц своего пребывания на посту.

Об этом говорится в ее предвыборной программе в разделе Новая социальная доктрина.

"В первый месяц работы нового президента будут уменьшены цены на газ в два раза, а это означает также уменьшение тарифов на тепло и горячую воду", – говорится в документе.

Уточняется, что команда Тимошенко намерена направить украинский газ исключительно на нужды населения.

"Построим LNG-терминалы для импорта сжиженного газа нероссийского происхождения, что приведет к уменьшению стоимости газа для промышленности", - уточняется в программе.

Вместе с тем, игроки рынка говорят о невозможности реализации таких обещаний. Так ранее, глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев назвал Тимошенко "популистским политиком", охарактеризовав ее обещание снизить цену на газ в два раза как нереальное.

В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что "вдвое снизить цену на газ - это прекрасно ровно на один месяц, потому что сразу после этого [у Украины] прекратится любое взаимодействие с любыми международными институтами".

Напомним, 22 января состоялся съезд партии Батькивщина, на котором ее лидера выдвинули кандидатом в президенты.

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Выборы президента Украины пройдут 31 марта.