Тимошенко обещает снизить цены на газ вдвое в первый же месяц президентства – программа
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обещает снизить цены на газ в два раза в первый же месяц своего пребывания на посту.
Об этом говорится в ее предвыборной программе в разделе Новая социальная доктрина.
"В первый месяц работы нового президента будут уменьшены цены на газ в два раза, а это означает также уменьшение тарифов на тепло и горячую воду", – говорится в документе.
Уточняется, что команда Тимошенко намерена направить украинский газ исключительно на нужды населения.
"Построим LNG-терминалы для импорта сжиженного газа нероссийского происхождения, что приведет к уменьшению стоимости газа для промышленности", - уточняется в программе.
Вместе с тем, игроки рынка говорят о невозможности реализации таких обещаний. Так ранее, глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев назвал Тимошенко "популистским политиком", охарактеризовав ее обещание снизить цену на газ в два раза как нереальное.
В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что "вдвое снизить цену на газ - это прекрасно ровно на один месяц, потому что сразу после этого [у Украины] прекратится любое взаимодействие с любыми международными институтами".
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Напомним, 22 января состоялся съезд партии Батькивщина, на котором ее лидера выдвинули кандидатом в президенты.
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