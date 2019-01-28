Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала Кошулинского и Данилюка кандидатами в президенты Вчера, 17:07 224 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года ЕРА

ЦИК в понедельник, 28 января зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

Ведомство во время заседания приняло соответствующие решения по кандидату от партии Свобода Руслану Кошулинскому и члену партии Гражданское движение Общее дело, руководителю общественной организации Центр оборонных реформ Александру Данилюку, который идет на выборы как самовыдвиженец.

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31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.