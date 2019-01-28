Иван Примаченко
Как финны осваивают искусственный интеллект
Павел Кухта
Как снизить уровень госдолга
Иван Яковина
Дональд Трамп сдулся
Иван Компан
Аномалия или закономерность

Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала Кошулинского и Данилюка кандидатами в президенты

Вчера, 17:07
224
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года

ЦИК в понедельник, 28 января зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

Ведомство во время заседания  приняло соответствующие решения по кандидату от партии Свобода Руслану Кошулинскому и члену партии Гражданское движение Общее дело, руководителю общественной организации Центр оборонных реформ Александру Данилюку, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Читайте также: Ведущие украинские онлайн-СМИ проверят заявления политиков на честность

31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 ЦИК Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 10:43

article_img
У посла Украины в Иране нашли незадекларированные активы на сумму более 1,2 миллиона
Геополитика

Сегодня, 08:04

article_img
Украина улучшила позиции в рейтинге восприятия коррупции
Компании/Рынки

Вчера, 19:45

article_img
Монетизация субсидий может увеличить уровень неуплаты за энергоресурсы – экс-министр финансов Данилюк

ТОП 3

Политика

Вчера, 20:58

article_img
В Австрии госпитализировали мэра Киева
64087
LOL

Вчера, 14:43

article_img
"Я благаю - не йди". В Сети шутят про Вакарчука, который снова не идет в президенты
7082
Политика

27 января, 14:22

article_img
Политтехнолог Сергей Гайдай рассказал, что его настораживает в Юлии Тимошенко
6742