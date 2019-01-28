Оборонный госзаказ: ВСУ получат 20 образцов нового вооружения Вчера, 12:58 349 Цей матеріал також доступний українською НВ Полторак назвал оборонный госзаказ оптимистичным НВ

Оборонный госзаказ на 2019 год предусматривает поставку около 20 новых образцов вооружения в Вооруженные силы Украины, сообщил министр обороны Степан Полторак.

"Государственный оборонный заказ этого года для меня лично очень оптимистичный, потому что в нем предусмотрена поставка на вооружение на склад как минимум до 20 образцов, которые раньше даже не были на вооружении Вооруженных сил. Это очень хороший сигнал о том, что мы двигаемся вперед и не останавливаемся", - сказал он журналистам в Харькове, пишет Интерфакс-Украина.

Полторак подчеркнул, что украинская армия тесно сотрудничает с партнерами США.

"Объем финансовой помощи остается достаточно высоким. Технику и вооружение, в которых мы нуждаемся в первую очередь, мы определили и подали нашим партнерам. Я думаю, что это будет та продукция, которая нам нужна", - резюмировал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил оборонный госзаказ на три года - до 2021 года. Документ содержит секретную информацию.