Иван Примаченко
Как финны осваивают искусственный интеллект
Павел Кухта
Как снизить уровень госдолга
Иван Яковина
Дональд Трамп сдулся
Иван Компан
Аномалия или закономерность

Оборонный госзаказ: ВСУ получат 20 образцов нового вооружения

Вчера, 12:58
349
Цей матеріал також доступний українською

НВ

Полторак назвал оборонный госзаказ оптимистичным

Оборонный госзаказ на 2019 год предусматривает поставку около 20 новых образцов вооружения в Вооруженные силы Украины, сообщил министр обороны Степан Полторак.

"Государственный оборонный заказ этого года для меня лично очень оптимистичный, потому что в нем предусмотрена поставка на вооружение на склад как минимум до 20 образцов, которые раньше даже не были на вооружении Вооруженных сил. Это очень хороший сигнал о том, что мы двигаемся вперед и не останавливаемся", - сказал он журналистам в Харькове, пишет Интерфакс-Украина.

Полторак подчеркнул, что украинская армия тесно сотрудничает с партнерами США.

"Объем финансовой помощи остается достаточно высоким. Технику и вооружение, в которых мы нуждаемся в первую очередь, мы определили и подали нашим партнерам. Я думаю, что это будет та продукция, которая нам нужна", - резюмировал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил оборонный госзаказ на три года - до 2021 года. Документ содержит секретную информацию.

Теги:   Оборона ВСУ Степан Полторак

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 10:43

article_img
У посла Украины в Иране нашли незадекларированные активы на сумму более 1,2 миллиона
Страны

Вчера, 18:20

article_img
Протесты в Венесуэле: количество погибших возросло до 35 человек
Геополитика

Сегодня, 08:04

article_img
Украина улучшила позиции в рейтинге восприятия коррупции

ТОП 3

События

Вчера, 22:45

article_img
Убегал и стрелял в полицейских: в Ровенской области поймали вооруженного рецидивиста
3791
События

Вчера, 21:41

article_img
Из Украины пытались вывезти двигатели к Ми-24 в страну, находящуюся под санкциями
3430
События

27 января, 14:20

article_img
Памятник полководцу Суворову из Киева отправят в Швейцарию
3347