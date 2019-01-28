Польша чаще всего отказывала во въезде украинцам Сегодня, 11:48 1497 Цей матеріал також доступний українською EPA В 2018 году почти 47 тысячам гражданам Украины было отказано во въезде в Польшу EPA

Пресс-секретарь пограничной службы Польши Агнешка Голиас заявила, что более 77 тысяч иностранцев в 2018 году не получили разрешения на пересечение польской границы.

По ее словам, больше всего отказов во въезде в Польшу - 46,6 тысяч - получили граждане Украины, сообщает Польское радио.



Еще более 20 тысяч отказов получили граждане России, а также 5,5 тысяч граждан Беларуси.

Главными основаниями для выдачи решений об отказе во въезде в страну были отсутствие действительной визы или документа пребывания, отсутствие документов, подтверждающих цель въезда и отсутствие необходимых средств.

В 2018 году Пограничная служба Польши проверила всего на границе 52,3 миллиона человек. Более 21,6 миллиона проверок проведено на границе с Украиной.