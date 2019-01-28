Вакарчук не будет участвовать в выборах президента
Солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2019 года.
Об этом он сказал в видеообращении.
"Официально заявляю, я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019", - сказал музыкант.
По его словам, "в джинсах" он может сделать больше для страны, чем "в галстуке".
"Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего", - отметил Вакарчук.
Отметим, что в течение длительного времени у Вакарчука как у потенциального кандидата на пост в президенты был достаточно высокий рейтинг. Однако он уклонялся от прямого ответа на вопрос об участии в выборах.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.