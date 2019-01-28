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Вакарчук не будет участвовать в выборах президента

Вчера, 08:55
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Святослав Вакарчук / Facebook

Вакарчук не будет баллотироваться на пост президента

Солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2019 года.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Официально заявляю, я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019", - сказал музыкант.

По его словам, "в джинсах" он может сделать больше для страны, чем "в галстуке".

"Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего", - отметил Вакарчук.

Отметим, что в течение длительного времени у Вакарчука как у потенциального кандидата на пост в президенты был достаточно высокий рейтинг. Однако он уклонялся от прямого ответа на вопрос об участии в выборах.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Святослав Вакарчук

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