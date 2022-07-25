Две серьезных проблемы. Что и кто мешает одержать победу Украине над путинской военной гидрой 25 июля, 21:10 Эксклюзив НВ

Борьба с путинской Россией — это как борьба с мифической Гидрой: отрубите одну голову, а у нее есть еще 15 других, и пока вы заняты борьбой с ними, на месте отрезанной отрастает новая

Многие исчисляют войну России против Украины днями, я же — месяцами. И вот 24 июля исполнилось ровно пять месяцев с тех пор, как кремлевский дурень начал свою полномасштабную агрессию против Украины.

Видео дня

Как всегда, оговорюсь, фанатам кремлевского дурня — в России и за ее пределами — прошу не беспокоиться. Ваша СВО, рассчитанная на 3−14-дней, идет по плану. Этот текст вы можете не читать.

Для всех остальных: особых продвижений на основных направлениях за последнюю с гаком неделю не было. Поэтому построил текущий материал на ответах на вопросы, которыми меня забросали в последние несколько дней. Особенно на те, которые связаны с откровенным бредом, распространяемым разными инстанциями в СМИ и соцсетях (в Украине и за рубежом).

Вопрос: Ходят слухи о том, что западные партнеры намереваются поставить в Украину новейшие истребители-бомбардировщики — типа Dassault Rafale, Eurofighter EF-2000 Typhon, SAAB Gripen и прочие?

Все эти россказни — из области мечтаний. Украина может получить б/у американские самолеты, такие как Republic A-10A Thunderbolt II, возможно, даже Lockheed-Martin F-16C Fighting Falcon. Но я сомневаюсь, что кто-либо из европейских партнеров по НАТО первым решится на такой шаг.

И вот почему: прямо сейчас у США есть свои причины, по которым они рассматривают возможность поставки своих истребителей в Украину (главная из них — выгода: как только Украина получит такие самолеты, она «привязана» к США на годы и десятилетия вперед, и должна будет платить — так или иначе — за соответствующее обучение, запчасти, оружие и другие виды поддержки).

Не только США, но и европейские партнеры по НАТО так и не осознали того, что путинские мародеры потрепаны до такой степени, что не могут победить Украину, не говоря уже о том, чтобы представлять серьезную конвенциональную угрозу для членов НАТО в Европе. Поэтому все они до сих пор напуганы до такой степени, что их упор делается на перевооружение собственных вооруженных сил (вместо того, чтобы отправить свое тяжелое вооружение Украине — пусть она закончит то, что начал Путин).

Более того, ни у США, ни у европейских партнеров по НАТО нет промышленных мощностей, чтобы поставить какие-либо «новые» истребители Украине в ближайшие, скажем, 2−3 года.

Нет правительства, «готового ослабить собственные вооруженные силы» отправкой чего-либо из того, что сейчас на вооружении (помните, насколько неохотно Болгария и Словакия посылали свои старые МиГ-29 и Су-25), это означает: в лучшем случае, и «прямо сейчас» максимум, что НАТО может — это поставить часть бэушных самолетов — либо А-10, либо F-16, хранящихся в таких местах, как AMARC (Aircraft Maintenance And Regeneration Center — Центр технического обслуживания и восстановления самолетов — «кладбище самолетов») в США.

Лет мне уже прилично, поэтому хорошо помню подобные слухи, распускаемые хорватами во время их борьбы с сербской агрессией еще в 1991 году (особенно во время битвы за Вуковар, но также и в начале 1992 года). В то время хорватская пресса пестрела «заявлениями, прогнозами и анализами результатов» поставок всех возможных боевых самолетов НАТО (таких как F-16, Dassault Mirage 2000… даже BAe Harrier GR.Mk 7 упоминался в одной из статей, которые, возможно, до сих пор хранятся в моем архиве).

Мотивы таких «слухов» мне понятны, но на самом деле — это принятие желаемого за действительное. Учтите: Хорватия не получила самолетов от НАТО ни тогда, ни в последующие десятилетия. А когда через 20 лет Хорватия попыталась купить у Израиля подержанные F-16, Трамп заблокировал эту сделку. Лишь в прошлом году Хорватия заказала у Франции истребители Rafale в рамках чисто «коммерческой» сделки… (Кстати, поставки этих Rafale еще не начались).

Вместо этого в 1994 году Хорватия — тайно — купила около 40 МиГ-21 у Украины. Вместе с запасными частями и вооружением. Эти самолеты участвовали в боевых действиях в ходе окончательного освобождения оккупированных сербами районов страны.

Тем не менее, это было еще в 1990-х годах, когда (Восточная) Европа была наполнена старыми советскими вооружениями, и было, относительно «легко» найти много таких самолетов. Кроме того, сербские войска в Хорватии были и так слабыми, так что эти МиГ-21 не смогли развернуться там на полную. Прошло почти 30 лет спустя, настали другие времена.

Итог: если США не предоставят что-то в рамках этого квази ленд-лиза, ничего в плане самолетов не произойдет.

Вопрос: Разрушение Антоновского дорожного около Херсона станет концом оккупации российской армией этой области? Заставит россиян уйти из этой части Украины?

Мне жаль всех тех, кто поддался таким иллюзиям.

Первое и самое главное: думать, что можно принудить Путина уйти из Херсона (подобно тому, как убив парочку его генералов, уничтожив запасы боеприпасов, или несколько украинских мостов) — бесконечно наивно. Борьба с путинской Россией — это как борьба с мифической гидрой: отрубите одну голову, а у нее есть еще 15 других, и пока вы заняты борьбой с ними, на месте отрезанной, отрастает новая…

Антоновский мост лишь поврежден. Примерно два десятка попаданий. Тем не менее, строение достаточно прочное, оно устояло. Вероятно, в течение последних 4−5 дней украинцы продолжали наносить удары по ряду других автодорожных мостов вокруг Херсона. Например, Дарьевский мост через реку Ингулец, соединяющий Херсон с Новой Каховкой. Шесть точных попаданий. Есть там и другие мосты. И в них могут попасть…

Пока Антоновский железнодорожный мост действует, забудьте об уходе россиян из Херсона

Ох, почему же до сих пор так многие не понимают (и я так часто это повторяю) по существу российская логистическая система — железные дороги. Железные дороги и поезда, дамы и господа: вот, как движутся поставки ВС РФ. Почему? Потому что, когда россияне воюют, они воюют по-крупному: один товарный поезд может перевезти 5 тыс. тонн груза. Теперь подумайте, сколько грузовиков нужно, чтобы сделать то же самое… учтите размеры Российской Федерации. Примите во внимание: даже США и НАТО перемещают свои вооружения по железным дорогам. Почему тогда россияне должны возить все на грузовиках? Это делается только на заключительном этапе: когда они раздают боеприпасы с передовых складов боевым подразделениям.

По крайней мере, беглый взгляд на любую качественную карту Украины может мгновенно показать: все, что россияне сделали за последние три месяца — это продвинулись от имеющихся железнодорожных узлов по имеющимся железнодорожным линиям.

Поэтому: ожидать, что подрыв одного дорожного моста теперь приведет к изменению статуса Херсонской области, игнорируя при этом важнейший железнодорожный мост… ну, право…

Вместо того, чтобы мечтать о подрыве Антоновского автомобильного моста и его последствиях, задайтесь вопросом: кто-нибудь говорит об Антоновском железнодорожном мосту? Ах да… мы совсем забыли о нем. А именно по нему проходит масса припасов для подразделений ВС РФ в Херсонской области! Пока Антоновский железнодорожный мост через Днепр действует, забудьте об уходе россияне из Херсона.

Не только потому, что слишком многие до сих пор не понимают систему логистики ВС РФ, но и потому, что подорвать консольные мосты, подобные этому, невероятно сложно. Да, и «высокоточным» боеприпасом тоже: он имеет свойство «пролетать сквозь конструкцию» — не причиняя при этом никаких повреждений. Если есть какие-то сомнения, спросите ветеранов ВВС США об их опыте с мостом Лонг Бьен в Северном Вьетнаме или россиян, как они подрывали Разводной мост в Затоке…

Наконец, прерывание поставок ВС РФ — это не то, что заканчивает войну «несколькими» ударами. На самом деле, это процесс, который никогда не заканчивается или, по крайней мере, должен регулярно повторяться. Означает: уничтожить «15, 20, 30 складов боеприпасов и 5 штабов» за одну неделю — это «хорошо», но это также нужно повторить и на следующей неделе. Россияне конечно, быстро переместили их где-то в другое место, а между тем пополнили запасы (потому что Антоновский железнодорожный мост действует), и теперь все усилия приходится повторять.

Это, попросту говоря, способ ведения войны такого рода и почему такие усилия не прекращаются: нужно повторять снова и снова, особенно учитывая следующее. Достижение этого — уничтожение стольких складов боеприпасов, штаба и несколько поврежденных мостов вокруг Херсона потребовали так много усилий со стороны малюсеньких украинских сил артиллерии, у которых в руках оказались M142, поставленные НАТО. Тем временем россияне получили возможность отремонтировать критически важный железнодорожный мост южнее Купянска, разрушенный почти месяц назад. У украинцев не хватило HIMARS и дальнобойных 155 мм гаубиц, чтобы хотя бы помешать противнику отремонтировать такой важный объект, и вывести из строя все мосты около Херсона. Результат: за несколько дней ВС РФ могут полностью пополнить свои силы. Тут мы вспоминаем метафору борьбы с многоголовой Гидрой…

Вопрос: Связан с проблемой, описанной выше. У украинцев все еще слишком мало передовых реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий. На самом деле это не вопрос, а проблема, которую несколько украинских знакомых попросили меня решить. Это тема самого мощного российского оружия за последние четыре месяца: комбинации БПЛА Орлан-10 и самоходных гаубиц МСТА-С калибра 152 мм.

Не слышали об этом? Ну, в определенной степени: ничего удивительного. Много об этом говорят лишь в Украине. Уже около двух месяцев его обсуждают многочисленные местные военные эксперты. Но на украинском языке. Поэтому, а затем из-за того, что это «нехорошие новости», «недостаточно цепляющие», «слишком технические», да и вообще «не сюжет» для западных СМИ, этот вопрос полностью игнорируется на Западе.

Бесспорно, все возможные эксперты будут объяснять вам, как на полях сражений этой войны доминирует российская артиллерия. Никто не собирается рассказывать подробности, за счет чего она доминирует.

Факт: С тех пор, как ВС РФ ушли с севера Украины и сосредоточились на Донбассе и Херсоне, а также, поскольку они ходят в лобовые атаки, россияне задействуют большое количество БПЛА Орлан-10 для разведки. В свою очередь, они связаны со своей артиллерией с помощью так называемой «автоматической системы тактического управления». Последний, получивший название USS TZ, по сути, очень похож на украинский ПТРК Крапива.

Дело в том, что в отличие от первых двух-трех месяцев войны, россияне тем временем «клепают» беспилотники Орлан-10 в огромных количествах. Они производятся из коммерческих частей, которые легко получить от Запада и Китая. Они размещают их в больших концентрациях над относительно ограниченными боевыми зонами, чтобы засечь, в частности, украинскую артиллерию.

Это выливается в две серьезные проблемы для украинцев.

Во-первых, у них фактически нет средств противодействия Орланам-10. Конечно, переносные ЗРК — будь то Martlet, Stinger или Стрела — эффективны, но их просто не хватает. Легкие зенитные орудия имеют слишком малую дальность (в основном Орланы-10 летают выше досягаемой высоты 1000−1500 метров), да и мало их.

Во-вторых, у россиян не только много Орланов-10, но еще больше гаубиц МСТА-С, а затем, по меньшей мере, столько же реактивных систем залпового огня БМ-27 Ураган и БМ-30 Смерч. Эта комбинация настолько ухудшает ситуацию, что в среднем у украинской артиллерийской группы есть около минуты, а точнее от 46 до 60 секунд, с момента, когда она вывозит на позицию свою буксируемую гаубицу М777 (Три топора) или самоходную установку Caesar или Krab, или М109, и стреляет первым снарядом, пока противник не даст ответку. Возможно, российская артиллерия не отличается особой точностью, но она стреляет таким количеством снарядов, что, по крайней мере, один из них куда-то, да и попадет. И такое случается слишком часто.

Обратите внимание: мало того, что у украинцев нет средств противодействовать этой комбинации, их нет и у НАТО. Конечно, НАТО попытается противостоять с помощью систем радиоэлектронной борьбы, «антидроновое ружье» и тому подобного волшебства, но этого будет просто недостаточно — из-за огромного количества Орланов-10 и российских артиллерийских орудий.

Эту проблему нужно срочно решать. Мало того, что украинцам нужно много артиллерии и много систем радиоэлектронной борьбы, но и всему НАТО нужно закрыть хотя бы вопрос с Орлан-10. Поскольку я сомневаюсь, что кто-нибудь сможет пристроить зенитную установку калибра 57−60 мм (потому что это обеспечит дальность, достаточную для борьбы с Орланами, летящими на высоте 2−3 км) на платформу размером с Toyota Hilux (потому что для борьбы с Орланом-10 требуется платформа, которая может двигаться с большой скоростью, а пушка калибра 57−60 мм слишком велика и тяжела) — в ближайшее время, и то в сколько угодно достаточном количестве… это означает, что не только украинцам, но и всему Западу нужно другое решение и немедленно.

Вопрос: Испания собирается поставить Украине 10 танков Leopard 2A4. Оснащенные гладкоствольной 120-мм пушкой Rheinmetall, эти танки изменят соотношение сил на поле боя и позволят украинцам вести крупные контрнаступления.

О господи… Если честно, то я уже перестал обращать внимание на все эти разговоры в пользу бедных канцелярии Шольца по отправке любого тяжелого вооружения на Украину. Это дошло до такого абсурдного уровня, что жаловаться бессмысленно. Так что напомню: идея с поставкой Испанией Leopard 2 в Украину, для чего, видимо, требуется разрешение Германии, не нова. По крайней мере, я помню, что слышал об этом еще в начале июня. Сначала говорили о 40, а сейчас, в конце июля (т.е. два месяца, за которые ничего не произошло) количество снизилось до 10… Десять Leopard устаревшего подварианта, хранящихся более 10 лет, нуждающихся в капитальном ремонте, прежде чем кому-то придет в голову использовать их хотя бы для обучения.

Конечно, пушка Rheinmetall «очень хороша», де-факто это «стандарт НАТО», т. е. установлена почти на всех танках НАТО, в том числе на американских M1 Abrams. Но сам по себе калибр — ничего особенного: у всех российских и украинских Т-72, Т-80 и Т-90 орудия калибра 125 мм. Прежде всего, один только опыт поставки Польшей более ста Т-72М1 в апреле должен был преподать хоть кому-то урок. Да, они прибыли быстро и позволили украинцам перевооружить несколько своих бригад. Однако уже десятки из них уже выведены из строя. Нет: не «потому что они российской разработки и, следовательно, мусор», а потому, что их слишком мало, они не поддерживаются достаточным количеством артиллерии и не поддерживаются системой ПВО, способной бороться с российскими БПЛА Орлан-10.

Потому что США и НАТО упорно не в состоянии систематически перевооружать Украину.

Тут возвращаемся к той же старой истории, преследующей партнеров Украины на Западе: пока политики (и подкупающие их олигархи) «что-то делают», не задумываясь о том, что именно они делают, и чтобы их действия имели смысл в долгосрочной перспективе, в этой войне не произойдет никаких фундаментальных изменений. Это справедливо до такой степени, что я не могу понять, каким идиотом должен быть человек, который думает, что Украина может как бы «выиграть войну» с «помощью» пересыпанных нафталином «12 M142, 10 Leopard 2, 14 M113 и 5 Stormers».

Кроме того, такой бессистемный стиль поставок оружия типа «мы должны что-то сделать» создает для украинцев кошмар с логистикой и техническим обслуживанием. Только представьте, что вам нужно обслуживать и эксплуатировать более 20 различных типов автомобилей — в «полевых условиях» — на расстоянии более 2 тыс. км от источников запчастей… А каждая такая машинища весит от 20-ти до 60-ти тонн!

Или представьте, что «20 танков и БМП» убивается в Украине за день. Украине нужно как минимум два десятка мобильных комплексных (суб)систем ПВО (чтобы она могла защитить не только города, но и стратегически важные объекты, плюс крупные концентрации войск), плюс «парк» из более чем 200 РЗСО, плюс парк из тысячи основных боевых танков, плюс, плюс, плюс…

Все остальное — «хорошо» и «помощь украинцам», несомненно. Но в целом погоды не делает.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.