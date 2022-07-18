На что мы надеемся? Чего добивается сейчас Россия и как будет удерживать Херсон 18 июля, 21:30 Эксклюзив НВ

Если будет принято решение о временном прекращении огня, то для нас это стопроцентная катастрофа. Почему?

Сейчас Россия пытается принудить нас к перемирию. С этим я связываю, в том числе, удары по Виннице. Ведь те ракеты, которые летели (а это были ракеты Калибр), очень высокоточные: погрешность несколько метров на максимальную дальность. Итак, ракеты прилетели именно в те координаты, которые были заданы перед началом пуска. Почему? Потому что Россия так поступает или когда проигрывает на фронте, ведь у нее нет военных преимуществ, или когда ей нужно выторговать какие-то политические преференции. Совпало и то и другое: и на фронте у них нет успехов, мы наносим разгром, особенно по их тылам, и переговоры им нужнее.

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