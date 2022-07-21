«Существенные повреждения». В Херсонском облсовете рассказали о состоянии Антоновского моста 21 июля, 17:52 Антоновский мост через Днепр, соединяющий захваченный Херсон с левым берегом (Фото:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram)

Российские оккупанты не могут оперативно восстановить Антоновский мост через Днепр, сейчас по нему возможен проезд только легкового транспорта. Об этом рассказал первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире всеукраинского телемарафона в четверг, 21 июля.

Соболевский сообщил, что по мосту было две успешных атаки, несмотря на то, что оккупанты пытались обеспечить ему максимальную защиту силами ПВО. Он сказал, что полноценно использовать мост сейчас невозможно.



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«Возможно только движение легкового транспорта. Грузовики уже не едут, потому что это опасно и могут быть дальнейшие разрушения моста. У орков сейчас нет возможности оперативно восстановить его — местные компании отказались им помогать, они сейчас ищут их [специалистов] в Крыму. Повреждения настолько существенные, что они уже обратились в Москву с тем, чтобы… разрабатывали документацию для ремонта», — заявил представитель Херсонского облсовета.

По его словам, сейчас россияне используют Каховский путь, но им приходится делать объезд и они не могут оперативно обеспечивать свою военную группировку и подвозить тяжелые боеприпасы, которыми обстреливают Николаев.

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань также сообщил, что у российских оккупантов возникли трудности с ремонтом Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.

До этого кремлевский гауляйтер в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту он нуждается в серьезном ремонте.

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