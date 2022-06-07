Как Путин собирается «ускорить спецоперацию» 7 июня, 07:13 Эксклюзив НВ

Вопрос: скажите, как вы это сделаете?

Список сокращений:

ДШБ — десантно-штурмовая бригада (Украина)

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

Видео дня

ЦБУ — бомбовые кассеты

ГСАА — Гвардейская Общевойсковая Армия (Россия)

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

ГТА — Гвардейская Танковая Армия (Россия)

ГТД — Гвардейская танковая дивизия (Россия)

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КИА — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

МВД — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

РФА — Армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Западная ОСК — Западный военный округ (Россия)

ВИА — ранен в бою

Стратегия

Если сложно понять, что сообщал Генштаб Украины за последние несколько дней, то чтение официальных сводок российских военных — настоящее искусство. По крайней мере, при этом трудно оставаться серьезным.

Например: в то время когда, они, не переставая, объясняют, что во всемирной нехватке продовольствия виноват Запад, заявляя, что Россия собирается вдвое увеличить производство зерна и связанный с ним экспорт, и пока их силы грабят разрушенный завод «Азовсталь» в Мариуполе, и пока Беларусь развертывает новые укрепления вдоль границы с Украиной и минирует там дороги и мосты — Путин предлагает Украине экспортировать свое зерно через Мариуполь и Беларусь.

2 июня во время встречи с главным тик-токером Кадыровым, босс Keystone kopes в Москве (так автор называет Минобороны РФ — НВ), Сергей Шойгу, объявил, что РФА собирается «ускорить спецоперацию» в Украине. Вместе с тем Кадыров так глуп, что публикует свои угрозы в адрес Польши и половины НАТО в соцсетях, а российские войска, несмотря на превосходное снаряжение, оказались в высшей степени некомпетентными в военном отношении, так что вопрос: скажите, как вы это сделаете?

Даже правящий режим КНР сомневается в развитии этой войны

Почему я задаю этот вопрос: в настоящее время даже правящий режим Китайской Народной Республики сомневается в развитии этой войны (особенно это касается ослабевающей позиции России). Остальное смотрите ниже.

Воздух и электронная война (РЭБ)

Как сообщалось ранее, вечером 1 июня ВМФ России нанес удар крылатыми ракетами по объектам в Стрыйском районе Львовской области. Четыре ракеты 3М54 «Калибр» попали в железнодорожную инфраструктуру, включая пути и два или три моста, при этом было ранены пять человек. Были нанесены достаточно серьезные повреждения, так что ремонт продолжался и спустя 24 часа. Конечно, в результате было задержано бесчисленное количество поездов.

2 июня копы Keystone в Москве заявили о полном уничтожении базы 406-й артиллерийской бригады под селом Жовтневое, к югу от Николаевской области — все это в результате авиаудара, в ходе которого были подбиты 12 гаубиц M777 американского производства и один украинский Су-25 тоже сбит.

Откровенно говоря (как всегда), понятия не имею, правда ли это, но я вижу только две альтернативы: либо командующие Южной группой войск Украины — абсолютно некомпетентны в военном отношении, и до сих пор держат большое количество войск на своих известных базах, в том числе в непосредственной близости к линии фронта — таким образом подвергая их атакам россиян — или это не что иное, как еще один пример российского принятия желаемого за действительное. По крайней мере, я хотел бы увидеть больше, чем коммерческие спутниковые фотографии разрушенных ангаров: в конце концов, Keystone Cops уже заявили, что их крылатые ракеты уничтожили массу тяжелого вооружения и боеприпасов, поставленных НАТО, — и это в начале мая, еще даже до того, как их доставили…

Также сообщалось, что украинские ПВО сбили три крылатые ракеты над районом Николаева и одну в районе Одессы (похоже, чье-то ПВО там значительно улучшилось).

При этом украинцы вроде бы потеряли три артиллерийских орудия западнее Херсона, но ещё до 1 июня. Кажется, в наши дни любая хорошая новость для россиян — это фантастика…

О да… А украинцы жалуются на массовое увеличение переброски средств РЭБ РФА на Донбасс. Соответственно они глушат все возможные сигналы, от радиосвязи до работы украинских БПЛА. Что ж, дамы и господа: РЭБ — это то, что никогда не заканчивается: буквально игра в пинг-понг, нечто постоянно развивающееся, поэтому неудивительно, если в один день вы пользуетесь преимуществами, а в другой оказываетесь в невыгодном положении. Дело в том, что Вооруженные силы Украины сильно зависят от БПЛА для тактической разведки, особенно на Донбассе (где поле боя слишком далеко для разведки в реальном времени силами НАТО). Значит: ситуация неотложная и необходимо найти новые решения.

Битва за Донбасс

Харьков. Вечером 2 июня русские заявили, что начали крупное контрнаступление к северу от Харькова: соответственно, они утверждают, что обошли Терновую с фланга и вынудили украинцев отступить. Кроме того, русские утверждали, что вернули Перемогу, Шестаково и Федоровку, все к западу от Старого Салтова, таким образом фактически окружив последний. В конце концов выяснилось, что РФА могла атаковать, но если так: она не только потеряла дополнительные танки (на самом деле, несколько), но при этом украинцы ещё контратаковали и вернули их на исходные позиции: в действительности они, возможно, освободили Веселое в процессе контратаки. ВКС отреагировали ударами с воздуха и артиллерийским обстрелом, в частности, по Веселому, а ВВС Украины нанесли удары по позициям РФА в Слатине и Дементьевке.

Общий итог — опять же «много шума из ничего», как обычно: линия фронта к северу от Харькова де-факто такая же, как и четыре дня назад.

Изюм. На удивление мало сообщений об этом районе за последние несколько дней. Это может подтвердить сообщения о выводе подразделений РФА к югу от этого города на другие линии фронта. Альтернативное объяснение предлагает РУМИНТ, согласно которому 35-я САА была полностью уничтожена из-за ее некомпетентных командиров: БТГ 38-й и 64-й гвардейских мотострелковых бригад должны сократиться до 100 человек, выживших после тяжелых боев в лесах западнее Изюма.

Святогорск. По словам украинцев, РФА и сепаратисты сгруппировали около 20 БТГ в районе севернее Святогорска, Лимана и Доброва. Обе стороны согласны с тем, что 2 июня РФА взяла Студенок, Яремовку и Пасику к северо-западу от Святогорска, вынудив украинцев уйти из Сосново. Затем русские нанесли тотальный удар широким фронтом на Святогорск с севера и со стороны Яровой на восток.

Точно так же в районе Лимана, несмотря на большие потери, РФА продвигается на юг от этого города: она заняла Старый Караван и Брусовку и 2 июня начала первую атаку на Райгородок. Она была отбита, т. е. остановлена у реки Северский Донец. Вчера сообщалось о сильном обстреле на всем пути от Щурового на севере до Брусовки на юге — то есть на всем протяжении линии фронта напротив Донецкого.

По моей оценке, РФА и сепаратистам потребуется немалое количество одних только БТГ, потому что большинство рассматриваемых подразделений сократилось примерно до 50% от их номинальной численности, если не меньше. Учитывая местный ландшафт (упомянутый уже как минимум дважды): неудивительно.

Северодонецк. За два дня все больше сообщений о том, что украинцы вводят в город свой «Иностранный легион», а затем начинают крупную контратаку. По состоянию на 5 июня украинцы смогли восстановить контроль над 20−30% города. По слухам, именно «британские» и «грузинские» войска должны были руководить этой операцией: они должны были атаковать Промзону, нанести большие потери, в частности, кадыровским чеченцам, а затем продвигаться широким фронтом, протянувшимся до Метелкино и Воронова. Украинская контратака обошлась дорого: к настоящему времени известно, что 1 француз и 11 грузин были убиты — хотя я не уверен, что имелось в виду — были ли они убиты только в этом бою в Северодонецке или это смерти, начиная с 24 февраля.

Попасная дуга. 2 июня русские заявили, что они «расширяются на Запад». При этом единственным местом «западнее Попасной», на которое они «напали», было Пилипчатино, фактически взятое ими уже несколько дней назад. На деле они продвинулись из Нырково и Лыпово в северном направлении, на Белогоровку, Берестово, Николаевку и Врубовку, и предприняли две большие атаки на Камышеваху и восточнее этого места, пытаясь окружить позиции 131-го батальона и украинские позиции в районе Золотого. Эти усилия координировались с атаками из Тошковки на Мирную Долину, далее на северо-восток (и восточнее Лисичанска).

Теперь большая часть боев, о которых идет речь, все еще продолжается, и исход неясен, но, насколько я знаю, Т1302 по-прежнему открыт для военного движения по состоянию на это утро. А штурм Камышевахи 2 июня сорвался, когда, по крайней мере, два, а скорее четыре Су-25 ВКС, действуя по принципу «пли и молись», обстреляли своими ракетами С-8 колонну своей пехоты, убив и ранив более 50 человек. Что ж, никто не говорит, что «пли и молись» вообще не работает — проблема просто в цели удара.

Авдеевка. Ситуация в этом районе «настолько хороша» для русских, что они тем временем жалуются на украинские контратаки и хвастаются, что отразили их. Даже российские ТОС-1 не могут там свободно действовать, это очевидно из сообщения о том, как команда «Известий» чуть не попала под контрбатарейный огонь.

Юг

Россияне утверждают, что вынудили украинцев вернуться из Костромки и Брускинского в Белогорку и Давидов Брод. Украинских сообщений из этого района за последние два дня почти нет, что указывает на то, что наступление могло быть остановлено, но нет и подтверждения для того, чтобы прийти к какому-то общему выводу.

И дальше на юго-запад: уже дней 5−6 Николаев находится под обстрелом САУ 2С7 «Пион/Малка» калибра 203 мм. Они наносят значительный ущерб многоквартирным домам. Украинцы, кажется, отстреливаются своими М777, «уничтоженными» в результате вышеупомянутого удара России по базе 406-й артиллерийской бригады.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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