Системы борьбы с дронами и горючее. Страны НАТО передадут Украине комплексный пакет военной помощи — Столтенберг 25 июля, 18:17 Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса передадут Украине дополнительный пакет военной помощи, который будет включать системы борьбы с дронами, средства связи и горючее.

«Союзники продолжат оказывать значительную военную и финансовую помощь. НАТО предоставит комплексный пакет помощи», — сказал он в интервью сербскому ресурсу Kurir.

Видео дня

Он добавил, что помощь стран НАТО будет включать средства безопасной связи, горючее, медицинские принадлежности и защитные жилеты, оборудование против мин, химических и биологических угроз, а также сотни портативных систем борьбы с дронами.

Столтенберг добавил, что в долгосрочной перспективе западные союзники помогут Украине перейти от советской техники к современному оборудованию НАТО.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получит от западных партнеров специальные противорадарные ракеты, которых раньше не было у ВСУ. Также он говорил, что на вооружение украинской армии поступили первые самоходные зенитные установки Гепард, обещанные Германией.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.