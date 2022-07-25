Системы борьбы с дронами и горючее. Страны НАТО передадут Украине комплексный пакет военной помощи — Столтенберг

25 июля, 18:17
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса передадут Украине дополнительный пакет военной помощи, который будет включать системы борьбы с дронами, средства связи и горючее.

«Союзники продолжат оказывать значительную военную и финансовую помощь. НАТО предоставит комплексный пакет помощи», — сказал он в интервью сербскому ресурсу Kurir.

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Он добавил, что помощь стран НАТО будет включать средства безопасной связи, горючее, медицинские принадлежности и защитные жилеты, оборудование против мин, химических и биологических угроз, а также сотни портативных систем борьбы с дронами.

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Столтенберг добавил, что в долгосрочной перспективе западные союзники помогут Украине перейти от советской техники к современному оборудованию НАТО.

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Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получит от западных партнеров специальные противорадарные ракеты, которых раньше не было у ВСУ. Также он говорил, что на вооружение украинской армии поступили первые самоходные зенитные установки Гепард, обещанные Германией.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Военная помощь Йенс Столтенберг Альянс

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