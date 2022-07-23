Херсонская область. ВСУ ударили по Дарьевскому мосту через реку Ингулец — советник главы ОВА 23 июля, 13:11 Украинские военные попали в Дарьевский мост через реку Ингулец, кадры публикуют оккупанты (Фото:Скриншот видео Вести Крым/Telegram)

Вооруженные Силы Украины в субботу утром, 23 июля, попали в Дарьевский мост через реку Ингулец. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

По его словам, украинские военные действовали с «хирургической точностью». Хлань назвал попадание продолжением операции по отрезанию херсонской группировки россиян от поставок. Если Антоновский мост был «ключевым элементом» поставок группировки российских войск в Херсон через Левобережье, то этот удар касается Правобережья, подчеркнул он.

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«Каждый мост — это слабое место в логистике, и наши Вооруженные Силы искусно разрушают вражескую систему. Это еще не освобождение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении», — написал Хлань в Facebook.

Советник главы Херсонской ОВА добавил, что попадание было бы невозможно без западного вооружения: «HIMARS и наши ребята из ВСУ — это прекрасное сочетание».

19 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту на Херсонщине. По словам Хланя, у оккупантов возникли трудности с его ремонтом. Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил 21 июля, что россияне не могут оперативно восстановить Антоновский мост через Днепр, сейчас по нему возможен проезд только легкового транспорта.

Антоновский мост — один из двух, по которым Россия может осуществлять поставки для своих войск на правом берегу Днепра в Херсонской области или отводить их.

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