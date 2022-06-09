Очень плохая новость для России. Какое новое сверхмощное оружие получит Украина 9 июня, 09:31 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Ракетные комплексы США и Великобритании бросят вызов артиллерийскому господству России

США и Великобритания договорились отправить Украине несколько ракетных комплексов средней дальности, несмотря на постоянные угрозы и предупреждения со стороны России о последствиях продолжающейся поддержки Запада в целом и поставок этого оружия в частности. Россия обладает подобным оружием в изобилии — и широко его применяла. Так почему же они так обеспокоены поставкой менее десятка ракетных установок?

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Со времен первой мировой войны, когда на западном фронте артиллерийские обстрелы составляли более 60% потерь, на поле боя доминировала артиллерия. На протяжении десятилетий Советский Союз, а затем и Россия основывали свою доктрину сухопутных войск на артиллерийских и ракетных системах, покрывающих зону боевых действий взрывчаткой и осколками. Другие роды войск поддерживали артиллерию, а не наоборот.

Артиллерия остается «богом войны» России. Россияне использовали огромное количество ракетных установок и артиллерийских орудий, чтобы прорваться через украинские города и оборонительные сооружения.

Способность поразить цель или при необходимости «насытить» все вокруг взрывами не только имеет очевидную разрушительную силу, но и глубоко подрывает боевой дух противника. Мой друг Стив Вайс, служивший пехотинцем во время Второй мировой войны и перенесший слишком много артиллерийских обстрелов, сказал, что эта сцена из телесериала «Братья по оружию» лучше всего передает весь ужасающий эффект.

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