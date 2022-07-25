«Времени мало». Глава оборонного комитета Бундестага поддержала прямые поставки танков Leopard 2 Украине 25 июля, 16:46 Германия предлагала передать современное оружие странам Восточной и Центральной Европы в обмен на советскую технику для Украины (Фото:Courtesy Canadian Armed Forces с REUTERS)

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман поддержала прямую передачу танков Leopard 2 Украине из-за слишком медленных поставок оружия по предложенной Берлином схеме. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

В первые месяцы войны Германия предлагала передать современное западное оружие странам Восточной и Центральной Европы в обмен на советскую технику, которую эти государства должны были отправить в Украину. Такую схему в Берлине назвали «круговой обмен». В некоторых странах (Словения, Греция), которые согласились на предложение Германии, такой обмен до сих пор не состоялся.

Видео дня

«Если это проблематично для партнеров, мы должны прекратить такой обмен и доставить (технику — ред) напрямую в Украину. Возможно, также Leopard 2. Времени мало», — сказал Штрак-Циммерманн.

Она подчеркнула, что в целом считает «круговой обмен» хорошей идеей, но возникли проблемы в сроках поставок.

Также она добавила, что у Бундесвера достаточно бронетранспортеров Marder, чтобы передать их Украине, а промышленность способна заменит их за год.

«Кроме того, мы могли бы также доставить бронетранспортеры Fuchs напрямую», — сказала она.

Ранее немецкий военный концерн Rheinmetall сообщал, что модернизировал 30 бронетранспортеров Marder, которые могут обменять на технику для Украины.

Также сообщалось, что Германия нашла боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard, которые поставляет в Украину и передаст их в ближайшие месяцы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.