Больше, чем ад. Что происходит в Бахмуте и сколько еще будет продолжаться оборона 6 марта, 23:57 Эксклюзив NV

Каждая военная операция имеет схожие черты, но различий гораздо больше. И Бахмут — это Бахмут

Это достаточно большой город, почти сто тысяч населения там жило до войны. Он территориально достаточно пространный, сложный рельеф и поэтому я бы не сравнивал ни с Дебальцевым, ни с Иловайском. Тем более что в отличие от операции Иловайска, где было буквально несколько сотен украинских военных, в основном добровольцев, у нас в Бахмуте достаточно мощная группировка, несколько бригад, есть бригада национальной гвардии Вооруженных сил, есть пограничники. Между ними отличная координация действий, они понимают, что делают, они отвечают за определенные сектора в обороне города, так что я бы такие сравнения не применял.

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Из тех событий, которые мы наблюдаем, там две основные трассы — трасса Константиновка-Бахмут и дорога из города Часов Яр на западные окраины Бахмута. Фактически это две дороги жизни, по которым идет поставка, логистика, оттуда вывозятся раненые. И, конечно, контроль за этими трассами для нас жизненно важен. Насколько я знаю, несмотря на то, что россияне обстреливают обе трассы и к трассе Бахмут-Константиновка они достаточно близко подошли, украинцам все же удалось немного оттеснить их. Это в районе населённого пункта Ивановское, и Украина сейчас контролирует эти две трассы.

Насколько я поддерживаю контакт с находящимися там ребятами намерений выходить из Бахмута пока нет, несмотря на всю сложность ситуации, несмотря на потери, обстрелы, несмотря на то, что это уже, как ребята говорят, не ад, а что-то большее, чем ад, настроение у наших военных там достаточно боевое. Ну вот, действительно, опять же в подтверждение этого — появившееся на сайте президента Украины — сообщение было заседание ставки Верховного главнокомандующего, и как сообщается, Владимир Зеленский поставил вопрос Валерию Залужному и Александру Сырскому относительно Бахмута, и они подтвердили, что считают нужным, чтобы оборона продолжалась.

Бахмут свою функцию выполняет

А о публикации немецкой газеты Bild, что между Зеленским и Залужным возник спор по Бахмуту, скажу, что при всем уважении к этой газете, думаю что на ставку Верховного главнокомандующего журналистов газеты Bild не приглашали. И то, что они передают, не факт, а интерпретация каких-то фактов. Поэтому говорить о каком-либо споре между ключевыми людьми, отвечающими за оборону Украины, не стоит.

Смотрите, потери у россиян безумны. Вот секретарь Совбеза Алексей Данилов озвучил соотношение как один к семи, то есть на каждого из наших погибших воинов приходится семь убитых оккупантов. Они реально просто там перемалывают свое собственное войско. Далее у них попытки наступления на луганском направлении и есть у них попытки наступления под Угледаром, и на обоих этих направлениях их так называемые наступления захлебнулись. Сейчас мы тоже видим, что если захлебнется и наступление под Бахмутом, то уже действительно создаются благоприятные условия для Украины для контрнаступления. Думаю, что наши военные к этому готовятся.

Поэтому при всем трагизме ситуации в Бахмуте, учитывая качество людей, которых мы там теряем, я думаю, что Бахмут свою функцию — затормозить российское наступление, перемалывать российские войска и готовить условия для украинского большого контрнаступления — выполняет.

Сейчас все работают на одну задачу — на победу Украины. Если не будет победы Украины — все эти слухи — кто с кем поссорился, кто кому кум (сват, брат) они потеряют свои значения, потому что не будет Украины, не будет кому с кем ссориться и некого подсиживать, понимаете. Нет никакого противостояния, конкуренции и так далее, а вот тот факт, что генерал Сырский уже в третий раз за десять дней посетил Бахмут, это, во-первых, мотивирует воинов. Знаете, когда солдаты видят, что с ними генералы, они воюют, понимая, что их задача важна, что их жизнь важна и что генералитет не боится рисковать своей жизнью.

Во-вторых, для того, чтобы правильно спланировать операции, генералам нужно все видеть своими глазами. Когда ты видишь ситуацию на карте — это одно, но когда ты видишь ситуацию, когда противник от тебя в 700 метрах, это совсем другое ощущение. И ты видишь проблемы, которые есть у воинов, видишь их готовность, видишь те факторы, которые обычно в этом военном калькуляторе, который оперирует количеством войск и количеством бронетехники, просто не отражают готовность к бою, мотивацию, ум военный, слаженность. Эти факторы ты можешь увидеть только тогда, когда ты непосредственно находишься в горячей точке, поэтому наши генералы так часто туда ездят.

Весенняя погода всегда на стороне обороняющегося и против наступающего. Потому что она не дает эффективно продвигаться. Буквально несколько дней назад началось распутье, и ребят в Бахмуте заговорили о том, что, мол, погода на нашей стороне. То есть погода мешает эффективному продвижению российских войск. Я думаю, что наша ближайшая задача во время этого бездорожья и плохой погоды — перемолоть максимальное количество российских войск во время их наступления, когда им не способствует погода. А вот когда они истощатся, думаю через 1−2 месяца, стоит ожидать украинского контрнаступления. Мы все его ждем.

Полную версию интервью с Андреем Цаплиенко слушайте на Radio NV: