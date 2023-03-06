В бою за Бахмут погиб танковый экипаж 93-й бригады Холодный Яр

6 марта, 17:26
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Танкисты 93-й ОМБр (Фото:Ірина Рибакова / Facebook)

Танкисты 93-й ОМБр (Фото:Ірина Рибакова / Facebook)

В бою с российскими оккупантами за Бахмут погиб танковый экипаж 93-й бригады Холодный Яр. Об этом сообщила в Facebook пресс-офицерка 93-й ОМБр Ирина Рыбакова в понедельник, 6 марта.

«Я не знаю, куда уже дальше можно разбивать сердце… Наши дорогие парни ушли в вечность. Целый экипаж. Такие искренние, такие веселые, скромные. Они были великолепны. Покойтесь с миром. И пусть ваши убийцы будут прокляты и не найдут покоя ни при жизни, ни после смерти», — написала она.

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Фонд Повернись живим в Facebook сообщил, что погибшие — водитель-механик танка Андрей Мельник, командир Виталий Кобец и наводчик Сергей Леонтьев.

5 марта Бахмут посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

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Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.

Бои за Бахмут идут с лета 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.

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28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, проводится плановая ротация.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут 93-я бригада 93 ОМБр Война России против Украины Холодный Яр

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